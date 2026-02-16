ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
377.55
usd:
318.23
bux:
125217.1
2026. február 16. hétfő Julianna, Lilla
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nagy Gábor Bálint legfõbb ügyész elõterjesztõként felszólal az ügyészség 2024-es tevékenységérõl szóló beszámolójának vitájában az Országgyûlés kormány által kezdeményezett rendkívüli ülésén 2025. december 17-én.
Nyitókép: MTI/Kovács Attila

Legfőbb ügyész: az adatmennyiséggel indokolható az MNB-ügy nyomozásának hossza

Infostart

A Magyar Nemzeti Bank alapítványaihoz és gazdálkodásához kapcsolódó nyomozásban bonyolult céghálókat kell felderíteni – mondta egy lapinterjúban Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész. Beszélt a Szőlő utcai ügy állásáról, a Schadl-Völner ügyről, illetve az Európai Ügyészséggel való közös munkáról is.

182 gigabyte-nyi adatot kell átvizsgálni az MNB-ügyben – mondta az Indexnek a nyolc hónapja megválasztott legfőbb ügyész. Tisztázta: a büntetőeljárás nyomozati szakasza két részre oszlik: felderítésre és vizsgálatra, amelyek közt a választóvonalat a megalapozott gyanú közlése jelenti. A felderítési szakban az ügyészség csupán törvényességi felügyeletet gyakorol, eljárási cselekmény elvégzésére nem utasíthatja a nyomozó hatóságot. Irányítási jogkörünk csak a vizsgálat során van; „ezt nem mi találtuk ki, ezt a büntetőeljárási törvény írja elő”. Az Állami Számvevőszék a feljelentés megtételéhez és a nyomozás elrendeléséhez szükséges egyszerű gyanút valószínűsítette egy másfél éves vizsgálatot követően, a rendőrségi eljárás egy éve tart.

„Eddig az eljárás során 182 gigabyte-nyi adatot foglaltak le a hatóságok. Ezek nem videó- és képfájlok, hanem többségében PDF- és Word-dokumentumok mintegy 85 ezer fájlban. Ezeket tüzetesen meg kell vizsgálni és elemezni. Az ügyben bonyolult céghálók és átutalások vannak, amelyeket alaposan fel kell térképezni. És csak ezt követően lehet megállapítani, hogy történt-e bűncselekmény, illetve bizonyítani személyre lebontva a megalapozott gyanút. Most úgy ítéljük meg, hogy

a Magyar Nemzeti Bankban zajló nyomozás elrendelése óta eltelt idő a hatalmas adatmennyiséggel még indokolható.

Az eljárást folyamatosan figyelemmel kísérjük” – közölte.

A Schadl-Völner ügyben a Központi Nyomozó Főügyészség korrupciós bűncselekmények miatt 2022 októberében emelt vádat. A legfőbb ügyész arra a felvetésre, hogy egy helyben toporog az ügy, közölte: „ne tőlem kérdezze, hogy három és fél év után miért ott tartunk, ahol. Az sem szerencsés, ha az ügyészség a jogi végzettséghez kötött foglalkozástól végleges hatályú eltiltásra tesz indítványt a vádiratban, a bíróság mégis úgy dönt, hogy a vádlott az eljárás alatt zavartalanul folytathatja ügyvédi tevékenységét. A bírósági szakban korlátozottak az ügyészség eszközei. Megtettük észrevételeinket, tiltakoztunk a döntés ellen. Ennél többet nem tehettünk. Ahogy ezt az egyik parlamenti felszólalásomban is említettem: nem feküdhetünk keresztbe a tárgyalóterem bejáratánál, hogy nem engedjük a vádlottat ügyvédi tevékenységét folytatni”.

A Szőlő utcai üggyel kapcsolatban Nagy Gábor Bálint bízik benne, hogy a tavasz végére, nyár elejére körvonalazódik egy olyan végkifejlet, amikor már látszódik a nyomozás vége.

Az ügyben eddig tizenegy gyanúsított van, és a legutóbbi jelentések alapján vannak még elvarratlan szálak.

Beszélt a legfőbb ügyész arról is, hogy kiválónak nevezhető a magyar ügyészség kapcsolata az Európai Ügyészséggel (EPPO), amelynek vezetője, Laura Codruta Kövesi főügyész többször is eredményesnek értékelte a szakmai együttműködést.

„Valamennyi megkeresésükre válaszoltunk. Az EPPO-ban eljáró ügyészektől évente huszonöt-harminc európai nyomozási határozatot kapunk, döntő többségében áfára vagy vámilletékre elkövetett adócsalás miatt indult ügyekben. Az Európai Csalás Elleni Hivatal – OLAF – ajánlására is valamennyi esetben elrendeltük a nyomozást, illetve amennyiben az már folyamatban volt, az OLAF dokumentumait a nyomozás irataihoz csatoltuk, és abban értékeltük. Önmagáért beszél, hogy az igazságügyi ajánlásokkal érintett büntetőügyekben a hazai vádemelési arány – 67 százalék – lényegesen meghaladja az uniós vádemelési átlagot – 39 százalék – mondta.

Kezdőlap    Belföld    Legfőbb ügyész: az adatmennyiséggel indokolható az MNB-ügy nyomozásának hossza

mnb

nyomozás

legfőbb ügyész

európai ügyészség

nagy gábor bálint

szőlő utca

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor és Marco Rubio is a magyar–amerikai kapcsolatok aranykoráról beszélt a közös sajtótájékoztatón

Orbán Viktor és Marco Rubio is a magyar–amerikai kapcsolatok aranykoráról beszélt a közös sajtótájékoztatón
„Donald Trump támogatja Önt és a magyarokat, bármilyen helyzetben, nagyon szívesen segítséget nyújtunk, ha pénzügyekről is van szó. A novemberi látogatáson felfüggesztettük a szankciókat az orosz energia ügyeiben, mivel támogatjuk az Ön erőfeszítéseit. Az Egyesült Államok elismeri Orbán Viktor erőfeszítéseit a béke ügyében is” – mondta Marco Rubio amerikai külügyminiszter az Orbán Viktorral közös sajtótájékoztatóján a Karmelita kolostorban.
 

Szijjártó Péter a Rubio-látogatásról: fontos nukleáris együttműködési megállapodást írunk alá az Egyesült Államokkal

Marco Rubio Pozsonyban: létesülhet egy V4-es atomerőmű

Nem lesz vereség - Marco Rubio elmondta, hogy mi az oroszok fő problémája

Orbán Viktor üzent Zelenszkijnek: „a magyar emberek döntése kötelez”

Szakértő: tett egy lépést a migrációs nyomás enyhítésére az EU, várjuk a hatást

Szakértő: tett egy lépést a migrációs nyomás enyhítésére az EU, várjuk a hatást

Komoly előrelépés, hogy az Európai Parlament módosította az uniós menekültügyi eljárásról szóló rendeletet – mondta az InfoRádióban Marsai Viktor, a Migrációkutató Intézet igazgatója, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója. Szerinte az új szabályok biztosan gyorsítanak majd a menedékjogi kérelmek elbírálásán, ugyanakkor kérdéses, hogy a kitoloncolás, a migránsok visszafogadása ezektől eredményesebb lesz-e.
VIDEÓ
Kulturális fejlesztések: mi épül 850 milliárd forintból? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
Dobol, motorozik, és kétharmada van: ki is valójában a japán Vaslady? Hidasi Judit, Inforádió, Aréna
Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.16. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Az AI forgatja fel a compliance világát? Minden kiderül március 3-án!

Az AI forgatja fel a compliance világát? Minden kiderül március 3-án!

2026. március 3-án a Radisson Blu Béke Hotelben kerül megrendezésre a Digital Compliance 2026 konferencia, amely ismét közös szervezésben jön létre a Portfolio és a Wolters Kluwer együttműködésével. Az esemény a compliance szakma egyik legjelentősebb tavaszi találkozójaként várja azokat a szakembereket, akik a jogszerűségből és a megfelelésből szeretnének tartós versenyelőnyt kovácsolni.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Durva fordulat az albérletpiacon: 2021 óta nem volt ilyen gyenge évkezdet

Durva fordulat az albérletpiacon: 2021 óta nem volt ilyen gyenge évkezdet

Az éves drágulás üteme országosan 5 százalékra, Budapesten 5,1 százalékot tett ki, szemben a tavaly januári 9,4, illetve 9,5 százalékos emelkedéssel.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Police framed man for murder, new evidence suggests

Police framed man for murder, new evidence suggests

Officers knew CCTV discredited their key witness in murder conviction of Omar Benguit, Panorama finds.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 16. 12:23
Kíméletlenül tört be a hidegfront – brutális szelet mértek Öskünél
2026. február 16. 11:47
Orbán Viktor és Marco Rubio is a magyar–amerikai kapcsolatok aranykoráról beszélt a közös sajtótájékoztatón
×
×
×
×