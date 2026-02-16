Hét százalékos Fidesz-előnyt mért az Alapjogokért Központ

A Fidesz-KDNP országos listáját a biztos szavazó pártválasztók 49 százaléka támogatná egy most vasárnap esedékes választáson, míg a Tisza Pártra 42 százalékuk voksolna – derül ki az Alapjogokért Központ friss, országosan reprezentatív közvélemény-kutatásából. A pártpreferencia-adatok az utóbbi hónapokban hibahatáron belüli mértékben változtak, a kormánypártok előnye 5 és 9 százalékpont között stabilizálódott – ugyanakkor ezen választásra is igaz, hogy „csak a végén van vége” – értékeltek.

A kormánypártok stabil előnyével kapcsolatban azt írták, hogy a verseny nyitott: nem dőlhetnek hátra a kormánypártok győzelmét váró szimpatizánsok, a mobilizáció ezúttal is kulcsfontosságú feladat lesz. A Tisza Párt támogatottsága szerintük mérsékelten ingadozik, de továbbra is számottevő, a trendek ugyanakkor arra mutatnak, hogy inkább a korábbi baloldali összefogás politikai teréből merít, és annak szavazói bázisát szervezi újra.

A februári adatfelvétel alapján a Mi Hazánk jutna még be a parlamentbe, őket a biztos szavazó pártválasztók 5 százaléka támogatja.

Ezúttal sem érte el a mandátumszerzési küszöböt a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (2 százalék), valamint a Demokratikus Koalíció (2 százalék).

A stabil kormánypárti vezetés hátterében az Alapjogokért Központ szerint erős társadalmi igény áll: a választók többsége kiszámíthatóságot és biztonságot vár a politikától, nem szeretne visszatérni a Brüsszelből diktált megszorítások, a folyamatos „racionalizálás” és az adóemelések korszakához. A Fidesz-KDNP és a pártszövetséget támogatók is elutasítják az orosz-ukrán háború finanszírozását és azokat a brüsszeli terveket is, amelyek a nemzeti közteherviselési rendszerek átalakítását sürgetik Ukrajna és a háború finanszírozása érdekében.

Magyar Péter és pártja az Alapjogokért Központ szerint bizonytalanságot – „nem fogunk mindent elmondani, mert akkor megbukunk” – sőt, a brüsszeli fősodor döntéseinek végrehajtását emelte programja részévé, amit a választók egyre jelentősebb része láthatóan veszélyként értékel: a Századvég felmérése alapján a magyarok 52 százaléka szerint Orbán Viktor tudja Magyarország háborúba sodródását megakadályozni, míg Magyarról ezt csak 36 százalék feltételezi.