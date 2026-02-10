Áramütés veszélye miatt vissza kell vinni ezeket a termékeket

Az IKEA arra kéri az összes vásárlót, aki az érintett Nymåne falilámpákat megvásárolta, hogy ne használja azokat, és vegye fel a kapcsolatot az IKEA-val a teljes visszatérítés érdekében. Gyártási hiba miatt a kábel szigetelése nem megfelelő, ezért áramütés veszélye áll fenn – írja a vállalat honlapján megjelent tájékoztatás alapján a hvg.hu.

Az érintett termékek a dátumbélyegző és a beszállító száma alapján azonosíthatók:

NYMÅNE fali-/olvasólámpa, fehér, cikkszám: 203.569.09

NYMÅNE fali-/olvasólámpa, antracit, cikkszám: 504.152.24

NYMÅNE dupla falilámpa, fehér, cikkszám: 204.286.47

Az érintett dátumbélyegzők közé tartoznak a 2217 és 2550 közöttiek, a beszállító száma pedig 23241.

Az IKEA közleményében kitér arra, hogy a termékei fejlesztése során kockázatértékelés és alapos tesztelés történik. Ezúttal azonban hiba csúszott a folyamatba, így az érintett falilámpák biztonsági kockázatot jelentenek a nem megfelelően szigetelt kábel miatt, ami áramütést okozhat, ha megsérül.

Az érintett Nymåne falilámpákkal rendelkező vásárlók ne használják tovább a terméket, hanem vigyék vissza azokat bármelyik IKEA áruházba, ahol teljes visszatérítést kapnak.

A vállalat arra kéri a vásárlókat, hogy terjesszék a visszahívás hírét, különösen, ha a visszahívott terméket valaki másnak ajánlották, kölcsönadták vagy eladták.

Az IKEA elnézést kér a termékvisszahívásból adódó esetleges kellemetlenségekért.