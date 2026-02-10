ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
377.57
usd:
317.01
bux:
130396.43
2026. február 10. kedd Elvira
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pexels.com

Áramütés veszélye miatt vissza kell vinni ezeket a termékeket

Infostart

Az IKEA áramütés veszélye miatt visszahívja Nymåne falilámpáinak több modelljét. Arra kérik a vásárlókat, húzzák ki a falilámpát a konnektorból, mielőtt hozzáérnek, és utána vigyék vissza az üzletbe.

Az IKEA arra kéri az összes vásárlót, aki az érintett Nymåne falilámpákat megvásárolta, hogy ne használja azokat, és vegye fel a kapcsolatot az IKEA-val a teljes visszatérítés érdekében. Gyártási hiba miatt a kábel szigetelése nem megfelelő, ezért áramütés veszélye áll fenn – írja a vállalat honlapján megjelent tájékoztatás alapján a hvg.hu.

Az érintett termékek a dátumbélyegző és a beszállító száma alapján azonosíthatók:

  • NYMÅNE fali-/olvasólámpa, fehér, cikkszám: 203.569.09
  • NYMÅNE fali-/olvasólámpa, antracit, cikkszám: 504.152.24
  • NYMÅNE dupla falilámpa, fehér, cikkszám: 204.286.47

Az érintett dátumbélyegzők közé tartoznak a 2217 és 2550 közöttiek, a beszállító száma pedig 23241.

Az IKEA közleményében kitér arra, hogy a termékei fejlesztése során kockázatértékelés és alapos tesztelés történik. Ezúttal azonban hiba csúszott a folyamatba, így az érintett falilámpák biztonsági kockázatot jelentenek a nem megfelelően szigetelt kábel miatt, ami áramütést okozhat, ha megsérül.

Az érintett Nymåne falilámpákkal rendelkező vásárlók ne használják tovább a terméket, hanem vigyék vissza azokat bármelyik IKEA áruházba, ahol teljes visszatérítést kapnak.

A vállalat arra kéri a vásárlókat, hogy terjesszék a visszahívás hírét, különösen, ha a visszahívott terméket valaki másnak ajánlották, kölcsönadták vagy eladták.

Az IKEA elnézést kér a termékvisszahívásból adódó esetleges kellemetlenségekért.

Kezdőlap    Belföld    Áramütés veszélye miatt vissza kell vinni ezeket a termékeket

ikea

termékvisszahívás

falilámpa

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Történelmi csúcson Magyarország devizatartaléka – több ok áll a növekedés mögött

Történelmi csúcson Magyarország devizatartaléka – több ok áll a növekedés mögött

Januárban új történelmi csúcsra, csaknem 57 milliárd euróra emelkedett Magyarország devizatartaléka – derült ki a Magyar Nemzeti Bank nemrég közzétett adataiból. A több mint 6,5 milliárd eurós ugráshoz több tényező együttes hatása járult hozzá, az egyik ilyen hatás az arany elmúlt hónapokban tapasztal drágulása – mondta az InfoRádióban Beke Károly, a Portfolio elemzője, aki szerint a devizatartalék továbbra is egy hitelességi és stabilitási mutató a piac szemében.
VIDEÓ
Kína vs. USA: ki rántja félre a végén a kormányt? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Miért lett menő a Nemzeti Múzeum a TikTokon? Zsigmond Gábor, Inforádió, Aréna
Nipah, Covid, RSV, influenza: melyik jelent valós veszélyt? Surján Orsolya, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.10. kedd, 18:00
Charaf Hassan
a Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem rektora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Otthon Start: elárult néhány érdekességet a K&H Bank

Otthon Start: elárult néhány érdekességet a K&H Bank

Az Otthon Start Program keretében folyósított hitelek átlagos összege eléri a 35 millió forintot a K&H Banknál, miközben a piaci kamatozású lakáshitelek átlaga 26,5 millió forint körül mozog. A banknál rendezett dokumentáció mellett az igényléstől a folyósításig átlagosan mindössze 20-22 munkanap telik el - közölte a bank.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Még mindig nincs vége a brutális lakásdrágulásnak: ezt ki fogja megfizetni?

Még mindig nincs vége a brutális lakásdrágulásnak: ezt ki fogja megfizetni?

Az egyik hazai ingatlaniroda legfrissebb adatai szerint januárban országszerte 1,7 százalékkal, a fővárosban pedig közel 3 százalékkal emelkedtek a lakásárak az előző hónaphoz képest.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Maxwell refuses to answer questions about Epstein in congressional hearing

Maxwell refuses to answer questions about Epstein in congressional hearing

A video released by members of Congress shows Maxwell, the jailed associate of Jeffrey Epstein, refusing to answer questions about the late sex offender.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 10. 11:44
Brüsszeli terv készült Ukrajna gyors EU-csatlakozására: az öt pontból három Magyarország semlegesítéséről szól
2026. február 10. 11:32
Orbán Viktor elárulta a hosszú házasság titkát – videó
×
×
×
×