2026. február 9. hétfő
Álruhában kacsint vissza a tél a héten

Infostart

A jövő hét elején átmenetileg visszaesik a hőmérséklet, de szerdától visszatérnek a 10 Celsius-fok körüli maximum-hőmérsékletek, majd a hét végén ismét kissé csökken a nappali felmelegedés. Többször kell csapadékra számítani, ami a hét elején még lehet havazás is, majd egyre inkább az eső lesz a jellemző, a szél pedig szinte egész héten élénk, olykor erős lesz - derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből.

Hétfőn a pára, köd megszűnése után nagyrészt erősen felhős, nyugaton néhol borult idő várható, de északkeleten szakadozottabb lesz a felhőzet. Néhol kisebb eső, zápor előfordulhat, az Északi-középhegységben havas eső, kisebb havazás sem zárható ki. A keleties szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 4 és 11 fok között várható, északkeleten lesz hűvösebb az idő.

Kedden többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, a felhőzet elsősorban délnyugaton szakadozhat fel. Napközben a Dunától keletre növekszik a csapadékhajlam, az eső mellett havas esőre, reggel, délelőtt helyenként még havazásra is számítani kell. A déli, délkeleti szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. A minimum-hőmérséklet mínusz 3 és plusz 2, a maximum-hőmérséklet 2 és 9 fok között valószínű.

Szerdán többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, és egyre több helyen várható eső, zápor, az Északi-középhegységben eleinte vegyes halmazállapotú csapadék sem kizárt. A délnyugati, déli szél élénk, helyenként erős lesz. Hajnalban mínusz 2 és plusz 3, délután általában 5 és 12 fok között alakul a hőmérséklet, de az Északi-középhegységben ennél hidegebb lesz.

Csütörtökön közepesen vagy erősen felhős idő várható napos időszakokkal. Éjszaka egyre kevesebb helyen eshet, napközben csak kevés helyen lehet csapadék, de délutántól, estétől a Dunántúlon már elszórtan várható eső, zápor. A déli szél élénk, a Dunántúl északnyugati részein olykor erős lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 1 és plusz 5, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 10 és 15 fok között alakul, de az Északi-középhegységben pár fokkal hidegebb lesz.

Pénteken döntően borult lesz az ég, és több helyen fordulhat elő eső, zápor, majd nyugat felől elkezdhet szakadozni, csökkenni a felhőzet, ezzel együtt a csapadékhajlam is csökken. Az északnyugati, északi szél többfelé erős lesz. Hajnalban 0 és plusz 7, délután 6 és 12 fok közötti hőmérséklet valószínű.

Szombaton változóan felhős, döntően csapadékmentes időre van kilátás, a változó irányú szél többnyire mérsékelt marad. A minimum-hőmérséklet mínusz 3 és plusz 4, a csúcsérték 4 és 10 fok között alakulhat.

Vasárnap közepesen vagy erősen felhős időre van kilátás, inkább csak kevés helyen lehet vegyes csapadék. Az északi szelet többfelé erős, sőt helyenként viharos lökések kísérhetik. A minimum-hőmérséklet mínusz 2 és plusz 4, a csúcsérték 2 és 8 fok között alakulhat.

