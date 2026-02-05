ARÉNA - PODCASTOK
Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelõs miniszter (j) és Szalai Zoltán, az MCC fõigazgatója a szaktárca és a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Alapítvány együttmûködési megállapodásának aláírásán a Kulturális és Innovációs Minisztériumban 2026. február 5-én.
Nyitókép: Bruzák Noémi, MTI/MTVA

Mindenki jól jár: együttműködik az MCC és a Kulturális és Innovációs Minisztérium

Infostart / InfoRádió - Tatár Tímea

Együttműködési megállapodást kötött a Kulturális és Innovációs Minisztériummal a Mathias Corvinus Collegium (MCC). Terveznek egyebek mellett közös oktatási és kulturális projekteket is, a legjobb MCC-s diákok lehetnek akár gyakornokok is a minisztériumban, a minisztérium fiatal dolgozói pedig az MCC programjaihoz csatlakozhatnak.

Az InfoRádió Szalai Zoltán MCC-főigazgatót kérdezte, aki elsőként a ranglistás magyar egyetemek fontosságáról beszélt.

Ez a nemzetközi mércéje annak, hogy ha valaki valahova elmegy dolgozni, és a munkaadó vagy vagy bármilyen jövőbeni főnöke megnézi, hogy honnan érkezett: mi ez az egyetem, mit írnak róla a nagy nemzetközi rangsorokban, hányadik helyen áll, mik az erősségei. És ugye a diploma, amit élete végéig hordoz, az lesz az „utolsó tanulmány” címszó alatt lévő sor az életrajzában. Ha viszi magával, akkor mindenhol ez lesz az a névjegykártya, amivel bejelentkezik, amiről kérdezik, és ami alapján megítélik a tudását. Aztán persze mondjuk egy interjúszituációban teljesíteni kell, és ott már felül lehet írni ezeket lefele is, meg felfele is, de a diploma egy nagyon fontos része marad mindenki életrajzának – mondta el Szalai Zoltán, hozzátéve: a felsőoktatás meghatározza a személyiséget, azt a tudást és azt a szakmai előmenetelt, amelyet később bejárunk.

A hazai egyetemeken tanuló, és az MCC-hez is kapcsolódó hallgatók lehetnek a legnagyobb kedvezményezettjei ennek a mostani megállapodásnak – folytatta. A minisztérium a kultúrával és az innovációval foglalkozik, és mindkét terület nagyon érdekli az MCC-s fiatalokat. Rengeteg projekt van a minisztériumban, ami lehet valamilyen állami projekt is, de akár a háttérintézményeken keresztül sokszor különösen az innováció területén az üzleti világgal, a gazdasági szférával is össze lehet kapcsolódni. És ez kiváló lehetőség, hogy már diákként bekapcsolódjanak az itteni munkába, azokba a projektekbe, amelyekben a legjobban tudnak fejlődni és utána akár el is helyezkedjenek ezeken a területeken. Fontosnak tartom, hogy a tanulmányok mellett valaki dolgozzon, szerezzen gyakornoki munkatapasztalatot és ez az együttműködés most segít az orientációban is. Nagyon sokszor a diák érdeklődik valami iránt, aztán egy-két gyakornoki program keretében kipróbálja azt is és akár mást is, és rájön, hogy ő ezt tényleg szereti, vagy akár arra, hogy kipróbálta és nem így képzelte el. És ha ezt valaki diákként meg tudja tenni, már a tanulmányai alatt meg tudja szerezni ezeket a tapasztalatokat, akkor később éveket tud a megspórolni a valós munkakarrierjéből, vagy évekkel előrébb járva tudja sikeresebbé tenni az életpályáját – tette hozzá.

Valamilyen formában kapcsolódhatnak majd az MCC-hez a minisztériumi dolgozók is. Nagyon sok tehetséges fiatal dolgozik az államigazgatásban, és az MCC-nek vannak posztgraduális programjai, például a vezetőképző programunk is ilyen, vagy a női vezetőképző programunk, de külhoni magyaroknak szóló programjaink is vannak, és akik a minisztériumban dolgoznak, bekapcsolódhatnak ezekbe a programokba. Vannak nagyon jó nemzetközi együttműködéseink, nemzetközi ösztöndíjaink és olyan tanulási lehetőségeink is posztgraduális szinten, amelyekre szintén várjuk a fiatal éveikben járó, pályájuk elején lévő és még tanulni szándékozó, akár itt a minisztériumban dolgozó fiatalokat – mondta el Szalai Zoltán MCC-főigazgató az InfoRádióban.

Kezdőlap    Belföld    Mindenki jól jár: együttműködik az MCC és a Kulturális és Innovációs Minisztérium

