2026. február 5. csütörtök
Befagyott a Balaton, figyelmeztetés az alsóörsi strandon 2026. január 10-én.
Ezért is volt életveszélyes a Balaton – fotók

Látványos fotókon a csopaki hőforrások, amik miatt életveszélyes a jégre menni.

A hőforrások miatt Csopak–Alsóörs–Tihany térségébe veszélyes zóna, még akkor is, ha a Balaton más részein vastag a jég. A régi csopakiak jól tudják ezt.

A kör alakú minták ott alakulnak ki, ahol meleg víz tör fel a tófenékről. A forrás közepén a víz melegebb, ott nem fagy be, vagy csak nagyon vékony jég képződik. A körök szélein a meleg víz már lehűl, ott gyorsabban fagy, ezért rajzolódik ki ez az éles, gyűrűs forma. A különböző méretű körök arra utalnak, hogy több kisebb-nagyobb hőforrás működik egyszerre, nem egyetlen pont – írja Ambrus Tibor, Csopak polgármestere Facebook-bejegyzésében.

Miért veszélyesek a hőforrások, mikor befagy a Balaton?

A meleg víz folyamatosan alulról melegíti a tavat, ezért a források környékén a jég sokkal vékonyabb, vagy látszólag összefüggő, de valójában nem teherbíró. Optikailag összefüggőnek tűnik, de a körök közepe gyakran nagyon vékony, repedezett vagy csak „hártyajég”. Ha valaki rálép, a jég nem fokozatosan, hanem hirtelen szakad be, mert alulról folyamatosan olvad. A jégen nem látszik, hol van gyengébb rész, ha hóval fedett, még kevésbé.

Ha újra befagy a tó, gondoljunk erre és fokozottan vigyázzunk magunkra és csalágtagjainkra! – figyelmeztet a polgármester.

