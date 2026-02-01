ARÉNA - PODCASTOK
A boltban lett rosszul a nő, drámai helyzet következett

Infostart

Vásárlás közben lett rosszul egy 50 év körüli nő Heves vármegyében, nehezen kapott levegőt.

Szerencsére rokonai rögtön bevitték az ügyeletre – ahol összeomlott a keringése. A mentősök hosszú küzdelem után meg tudták menteni az életét.

A részletek a mentők posztjában:

