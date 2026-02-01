A boltban lett rosszul a nő, drámai helyzet következett

A kriptopiacot az elmúlt napokban hirtelen és látványos eladási hullám rázta meg, amely nemcsak a bitcoint és az ethereumot, hanem szinte a teljes piacot magával húzta. A háttérben egyszerre van jelen a szigorodó monetáris politikával kapcsolatos várakozások hatása, a kockázatkerülő befektetői hangulat és a likviditás elapadása, ami különösen érzékenyen érintette a spekulatív eszközök piacát. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.