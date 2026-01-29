ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.02
usd:
318.54
bux:
128740.01
2026. január 29. csütörtök Adél
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Facebook

MÁV: sikeres a debreceni tarifaközösség is

Infostart / MTI

Hegyi Zsolt szerint a Hajdú-Bihar vármegyebérletek eladási számai is jól mutatják, milyen jól működik a második legnagyobb városban is a tarifaközösség.

A fővárosi után a debreceni tarifaközösség is siker. Már az első havi adatok erre utalnak, hiszen amíg 2024-2025 hasonló időszakában mintegy 21 ezer Hajdú-Bihar vármegyebérlet fogyott, idén január 25-ig már közel 32 ezret adtak el ebből a díjtermékből, azaz tízezerrel többet, mint korábban – ismertette csütörtöki Facebook-bejegyzésében Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója.

A különbség oka egyértelmű: a vármegyebérletet vásárlók spórolnak, mégis többet kapnak a pénzükért: a vármegyei VOLÁN-járatok és vonatok mellett a debreceni DKV-járatokkal, azaz villamossal, busszal és trolival is utazhatnak – jegyezte meg.

Érdekesség, hogy a debreceniek és a Hajdú-Bihar vármegyei emberek nemcsak bérletet, hanem értékesítési csatornát is váltottak: a havi bérletet egyre kevesebben veszik meg a pénztárakban, de egyre többen a MÁVPlusz applikációban és az interneten – tette hozzá a vállalatvezető.

Kezdőlap    Belföld    MÁV: sikeres a debreceni tarifaközösség is

debrecen

máv

vasút

vezérigazgató

közösségi közlekedés

tarifaközösség

hegyi zsolt

máv-csoport

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
„Partnerek vagyunk, nem alattvalók” – hatalmi nyelvet ajánlott Európának a német kancellár

„Partnerek vagyunk, nem alattvalók” – hatalmi nyelvet ajánlott Európának a német kancellár
Ukrajna, Venezuela és legutóbb Grönland. Csupa olyan külpolitikai téma, amely kiélezte az Egyesült Államok és Európa viszonyát, és elbizonytalanította a NATO-n belüli együttműködést. A tűzoltásban oroszlánrészt vállalt a német kancellár, aki a Bundestagban elhangzott kormánynyilatkozatában igyekezett levonni a tanulságokat.
 

Súlyos csapást mér Oroszországra az EU

Nemsokára bemutatják azt a fegyvert, amitől a Kreml a hetvenes évek óta retteg

30 százalékos rezsistop – itt van, ki hogyan kapja meg a gáz-, áram-, távfűtés-kedvezményt

30 százalékos rezsistop – itt van, ki hogyan kapja meg a gáz-, áram-, távfűtés-kedvezményt

Lantos Csaba energiaügyi miniszter elmagyarázta annak részleteit, hogy miként kapják meg a kedvezményt a gázzal, az árammal és a távhővel fűtők, a havi diktálósok és az átalányt fizetők. Vigyázat, van, akinek nyilatkozatot kell majd tennie! Bizonyos társasházakra nem vonatkozik a kedvezmény.
 

30 százalékos kedvezményt kap a lakosság a januári hideg miatt – Kormányinfó

Itt az utolsó pár nap – fontos határidő a lakhatási támogatásoknál

VIDEÓ
Eb-ezüstön átvezet az út az olimpiai aranyéremhez? Varga Zsolt, Inforádió, Aréna
MÁV, Volán, HÉV: mi újul meg 2026-ban? Hegyi Zsolt, Inforádió, Aréna
Ukrajnai háború: tárgyalás vagy összeomlás? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.29. csütörtök, 18:00
Magyarics Tamás
külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Veszélyes anyagokat találtak a hazai almákban - Ezt eszed nap mint nap

Veszélyes anyagokat találtak a hazai almákban - Ezt eszed nap mint nap

Egy friss európai felmérés szerint szinte minden vizsgált magyar almamintában találtak növényvédőszer-maradványt, volt olyan gyümölcs, amelyben pedig a megengedett határértéket is meghaladó mennyiségű rovarölő szert mutattak ki. A vizsgálatot végző szervezetek figyelmeztetnek: húsz éve késik az uniós szabályozás, amely a többféle szermaradvány együttes hatását értékelné - írja a Telex.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Szövegíró, szerkesztő-újságíró munkatársat keres a Pénzcentrum

Szövegíró, szerkesztő-újságíró munkatársat keres a Pénzcentrum

Ez a pozíció kifejezetten neked való, ha már értesz a SEO-hoz, vagy szeretnéd megtanulni a SEO-technikákat.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
UK citizens to be able to travel to China visa-free, Starmer announces in Beijing

UK citizens to be able to travel to China visa-free, Starmer announces in Beijing

There is no date for when the agreement on up to 30 days of visa-free travel will be in force - the PM says it will support businesses' expansion abroad

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 29. 14:14
Megszűnik egy trolijárat Budapesten
2026. január 29. 13:26
Kamaszokat mentettek ki egy jeges tóból – videó
×
×
×
×