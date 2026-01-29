MÁV: sikeres a debreceni tarifaközösség is

A fővárosi után a debreceni tarifaközösség is siker. Már az első havi adatok erre utalnak, hiszen amíg 2024-2025 hasonló időszakában mintegy 21 ezer Hajdú-Bihar vármegyebérlet fogyott, idén január 25-ig már közel 32 ezret adtak el ebből a díjtermékből, azaz tízezerrel többet, mint korábban – ismertette csütörtöki Facebook-bejegyzésében Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója.

A különbség oka egyértelmű: a vármegyebérletet vásárlók spórolnak, mégis többet kapnak a pénzükért: a vármegyei VOLÁN-járatok és vonatok mellett a debreceni DKV-járatokkal, azaz villamossal, busszal és trolival is utazhatnak – jegyezte meg.

Érdekesség, hogy a debreceniek és a Hajdú-Bihar vármegyei emberek nemcsak bérletet, hanem értékesítési csatornát is váltottak: a havi bérletet egyre kevesebben veszik meg a pénztárakban, de egyre többen a MÁVPlusz applikációban és az interneten – tette hozzá a vállalatvezető.