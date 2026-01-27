ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. január 27. kedd
Fiatalok tequilával koccintanak egy szórakozóhelyen.
Nyitókép: Pexels

Alkoholizáltak a fiatalok, zúgtak a komoly pénzbírságok

Infostart / MTI

Az NKFH összesen 362 millió forint bírságot szabtak ki olyan helyekre, ahol alkoholos italokkal szolgáltak ki fiatalokat.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok közreműködésével tavaly is folyamatosan vizsgálta a gyermekek védelmére vonatkozó fogyasztóvédelmi szabályok betartását.

Az alkoholtartalmú italokkal történő kiszolgálás tilalmának megsértése miatt 362 millió forint bírságot szabtak ki, a reklámszabályok és a kereskedelmi előírások megsértése miatt pedig 20 millió forint bírságot róttak ki a fogyasztóvédelmi hatóság munkatársai – ismertette közleményében a hatóság.

A vizsgálatok 2026-ban is folyamatosak – tették hozzá.

A tavalyi ellenőrzések kiterjedtek többek között az alkoholtartalmú italok és a vízipipa 18 éven aluliak számára történő tiltott kiszolgálására és értékesítésére is.

A kormányhivatalok összesen 843 ellenőrzést hajtottak végre, melyek közül 232 esetben állapítottak meg jogsértést, így a kifogásolási arány 28 százalékos volt. Az ellenőrzéseket kereskedelmi egységekben, italboltokban, benzinkutaknál, fesztiválokon és trafikokban végezték a hatóság munkatársai.

Bírságot 362 millió forint összegben szabtak ki, több eljárás azonban még folyamatban van.

A beszámoló szerint folyamatos ellenőrzések történtek a gyermek- és fiatalkorúakat érintő reklámszabályok, a kereskedelmi előírások, valamint az influenszerek által közzétett, esetlegesen reklámnak minősülő tartalmak tekintetében. A kormányhivatalok munkatársai e körben összesen 258 ellenőrzést hajtottak végre, melyek során 23 jogsértést tártak fel.

Leggyakrabban a reklámszabályok megsértésével szembesültek az ellenőrök (13 százalékos kifogásolási arány).

A jogsértő vállalkozások több esetben oktatási intézménytől számított 200 méteren belül, szabadtéri reklámhordozón vagy kirakatban jelenítettek meg alkoholreklámot, de előfordult olyan is, amikor webáruház nyitóoldalán – mely oldalra a belépés minden látogató számára korlátozások nélkül lehetséges – alkoholtartalmú italokat népszerűsítettek.

A hatóság munkatársai összességében 20 millió forint bírságot szabtak ki a reklámszabályok és a kereskedelmi előírások megsértése miatt.

Kiemelték, a gyermekek védelme érdekében a fogyasztóvédelem eszközeivel is indokolt volt megvizsgálni, hogy a nyári és őszi gyermektáborok megfelelnek-e a jogszabályoknak. Az ellenőrzés során a kormányhivatalok a tábor szervezésében és lebonyolításában részt vevő személyek részére előírt, erkölcsi igazolvány meglétére vonatkozó nyilatkozatokat vizsgálták.

A kormányhivatalok összesen 226 ellenőrzést hajtottak végre; 23 során merült fel kifogás, ebből 17 esetben sem az erkölcsi bizonyítványt, sem pedig az arra vonatkozó nyilatkozatot nem tudtak bemutatni.

A gyermekvédelem a tavaly ősszel bejelentett 7 pontos fogyasztóvédelmi cselekvési terv egyik kiemelt pontja, így az NKFH és a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok 2026-ban is mindent megtesznek a kiszolgáltatott fogyasztói réteg védelme érdekében – jelezte végül az NKFH.

