ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.28
usd:
328.58
bux:
121282.66
2026. január 20. kedd Fábián, Sebestyén
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy légiforgalmi irányító a HungaroControl által az elmúlt hónapokban hozott rövid- és hosszútávú kapacitás- és hatékonyságnövelő intézkedéseket ismertető sajtónapon a vállalat budapesti székházában 2025. május 26-án.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Közel másfél millió járat biztonságáért felelt tavaly a HungaroControl

Infostart / MTI

Ráadásul tavaly jelentősen megnőtt a magyar légteret igénybe vevő repülőjáratok száma az előző évihez képest.

Rekordmennyiségű repülőgépet kezelt tavaly a HungaroControl: a vállalat légiforgalmi irányítói a magyar és a koszovói légtérben összesen több mint 1,4 millió légi jármű biztonságos közlekedéséért feleltek, ami 8,37 százalékos emelkedés 2024-hez képest – közölte hétfőn a HungaroControl Zrt.

A közlemény szerint Magyarország légterét 2025-ben több mint 1,2 millió járat szelte át, ami éves szinten 8,16 százalékos emelkedés. A magyarországi légtér forgalmának csaknem 85 százalékát az átrepülő forgalom adta, ami tükrözi Magyarország meghatározó tranzitszerepét Európa légi közlekedésében. A 2025-ben kezelt átrepülő forgalom 8,42 százalékkal nőtt az előző évhez képest. Arra is felhívták a figyelmet, hogy

a HungaroControl adatai szerint a forgalom számottevő növekedésével párhuzamosan jelentősen mérséklődtek a járatkésések.

Hozzátették, hogy 2025-ben 80 százalékkal kevesebb késés írható „a társaság számlájára”, mint 2024-ben. Ennek köszönhetően a vállalat a kontinens egyik legjobban teljesítő léginavigációs szolgáltatója lett.

A közleményben Turi Ferenc, a HungaroControl vezérigazgatója kifejtette, hogy a 2025-ös legfőbb célkitűzésüket elérték: a forgalom töretlen növekedése mellett is sikerült jelentősen mérsékelni a járatkéséseket. Megjegyezte, hogy ez óriási szakmai teljesítmény, amit minden iparági szereplő elismer. „Visszanyertük a korábbi évben megtépázott hírnevünket és számos olyan intézkedést hoztunk, amely megalapozza a társaság jövőbeni sikeres működését” – fogalmazott a szakember.

Hozzátette, a munkának azonban nincs vége, hiszen 2026-ban további forgalombővülésre számítanak, ezért a vállalat folytatni fogja a korábban megkezdett kapacitásbővítését és hatékonyságnövelő technológiai, operatív és szervezeti fejlesztéseit.

A társaság továbbra is toborozza a jövő szakembereit, ezért folyamatosan várják a jelentkezőket az ősszel induló légiforgalmiirányító-képzésére.

A több mint 800 embert foglalkoztató HungaroControl Zrt. állami tulajdonú vállalatként légiforgalmi szolgáltatásokat nyújt a magyar légtérben, illetve a NATO felkérése alapján a Koszovó feletti magas légtérben is. A társaság tevékenységi körébe tartozik a légiforgalmi szakszemélyzet képzése, emellett légi navigációs kutatás-fejlesztéssel is foglalkozik. Közvetett tulajdonosi joggyakorlója a Nemzetgazdasági Minisztérium.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Közel másfél millió járat biztonságáért felelt tavaly a HungaroControl

statisztika

biztonság

légi közlekedés

hungarocontrol

repülés

légiirányítás

irányítás

2025

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Dénes Ferenc: a mezvásárlás mutatja majd meg, hogy Tóth Alex mennyire lesz nagymenő

Dénes Ferenc: a mezvásárlás mutatja majd meg, hogy Tóth Alex mennyire lesz nagymenő
Az a focista válik igazán meghatározó szereplővé – főleg Angliában –, aki időben felveszi a ritmust, jól beilleszkedik, sokan követik őt a közösségi platformokon és tömegesen megvásárolják a mezét – mondta az InfoRádióban a sportközgazdász. Úgy véli, a Tóth Alexéhez hasonló transzferekhez komoly nemzetközi kapcsolatok szükségesek, amiből azt a következtetést lehet levonni, hogy sportmenedzsment szempontjából is sokat fejlődött a magyar futball.
 

Tóth Alex eladásával új fejezet nyílhat a magyar futballban

Büvős kocka, bűvös Alex

Agrárkamara: a Mercosur-megállapodás csak az egyik tragédia, amely a mezőgazdaságra zúdul

Agrárkamara: a Mercosur-megállapodás csak az egyik tragédia, amely a mezőgazdaságra zúdul

Cseh Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara külügyekért felelős alelnöke az InfoRádióban kedden elmondta, egy hete még semmi esélyt nem adott volna, hogy a gazdák nyomásgyakorlása eredményt hoz, de egy hét alatt jelentős változás történt az európai közvéleményben.
 

Füstbe borult az Európai Parlament és környéke – képek

Orbán Viktor videón üzent, Magyar Pétert felkérdezték a strasbourgi gazdatüntetésen

VIDEÓ
Felvételi 2026: hová érdemes az idén jelentkezni? Varga-Bajusz Veronika, Inforádió, Aréna
Európai hidegbetörés: lesz-e elég gáz? Pletser Tamás, Inforádió, Aréna
Egymillió néző: miért lett újra sikeres a magyar film? Káel Csaba, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.21. szerda, 18:00
Pető Attila
Kreszprofesszor
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hirtelen nagy a pánik a piacokon - Mi folyik itt, megint Trump áll a háttérben?

Hirtelen nagy a pánik a piacokon - Mi folyik itt, megint Trump áll a háttérben?

Rég látott leolvadást tapasztalhattak a keddi kereskedésben a befektetők. Nagyon úgy tűnik, hogy ezúttal is a geopolitikai fejlemények határozzák meg a befektetők hangulatát és Donald Trump amerikai elnök megint hathatósan tett (Grönland, vámok, új kereskedelmi háború) azért, hogy hivatalba lépésének első évfordulóján emlékezzenek rá, a piacok és a befektetők egyaránt. A részvényeket mindenhol adták a befektetők, a volatilitást jelző index látványosan megmozdult, a dollárt ütni kezdték, az amerikai kötvényhozamok emelkednek, az arany új csúcsra menetelt. A "Sell America" kereskedési stratégia megint felsejlik, ilyen legutóbb tavaly áprilisban történt, Trump vámbejelentéseinek idején.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt működnek szélerőművek Magyarországon: itt bővülhet a kapacitás 2030-ig, ezek a legújabb tervek

Itt működnek szélerőművek Magyarországon: itt bővülhet a kapacitás 2030-ig, ezek a legújabb tervek

A magyarországi szélerőművek listája a 2011-ig üzembe helyezett szélerőműveket tartalmazza. Mutatjuk, hol találhatók szélerőművek Magyarországon.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Lyse Doucet: Trump is shaking the world order more than any president since WW2

Lyse Doucet: Trump is shaking the world order more than any president since WW2

Trump's demands over Greenland are a rude awakening in a moment fraught with risk.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 20. 23:08
Eltévedt, átfagyott kirándulón segítettek a dorogi rendőrök
2026. január 20. 22:12
Rendkívüli uniós csúcs Grönland ügyében – a nap hírei
×
×
×
×