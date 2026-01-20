Közel másfél millió járat biztonságáért felelt tavaly a HungaroControl

Rekordmennyiségű repülőgépet kezelt tavaly a HungaroControl: a vállalat légiforgalmi irányítói a magyar és a koszovói légtérben összesen több mint 1,4 millió légi jármű biztonságos közlekedéséért feleltek, ami 8,37 százalékos emelkedés 2024-hez képest – közölte hétfőn a HungaroControl Zrt.

A közlemény szerint Magyarország légterét 2025-ben több mint 1,2 millió járat szelte át, ami éves szinten 8,16 százalékos emelkedés. A magyarországi légtér forgalmának csaknem 85 százalékát az átrepülő forgalom adta, ami tükrözi Magyarország meghatározó tranzitszerepét Európa légi közlekedésében. A 2025-ben kezelt átrepülő forgalom 8,42 százalékkal nőtt az előző évhez képest. Arra is felhívták a figyelmet, hogy

a HungaroControl adatai szerint a forgalom számottevő növekedésével párhuzamosan jelentősen mérséklődtek a járatkésések.

Hozzátették, hogy 2025-ben 80 százalékkal kevesebb késés írható „a társaság számlájára”, mint 2024-ben. Ennek köszönhetően a vállalat a kontinens egyik legjobban teljesítő léginavigációs szolgáltatója lett.

A közleményben Turi Ferenc, a HungaroControl vezérigazgatója kifejtette, hogy a 2025-ös legfőbb célkitűzésüket elérték: a forgalom töretlen növekedése mellett is sikerült jelentősen mérsékelni a járatkéséseket. Megjegyezte, hogy ez óriási szakmai teljesítmény, amit minden iparági szereplő elismer. „Visszanyertük a korábbi évben megtépázott hírnevünket és számos olyan intézkedést hoztunk, amely megalapozza a társaság jövőbeni sikeres működését” – fogalmazott a szakember.

Hozzátette, a munkának azonban nincs vége, hiszen 2026-ban további forgalombővülésre számítanak, ezért a vállalat folytatni fogja a korábban megkezdett kapacitásbővítését és hatékonyságnövelő technológiai, operatív és szervezeti fejlesztéseit.

A társaság továbbra is toborozza a jövő szakembereit, ezért folyamatosan várják a jelentkezőket az ősszel induló légiforgalmiirányító-képzésére.

A több mint 800 embert foglalkoztató HungaroControl Zrt. állami tulajdonú vállalatként légiforgalmi szolgáltatásokat nyújt a magyar légtérben, illetve a NATO felkérése alapján a Koszovó feletti magas légtérben is. A társaság tevékenységi körébe tartozik a légiforgalmi szakszemélyzet képzése, emellett légi navigációs kutatás-fejlesztéssel is foglalkozik. Közvetett tulajdonosi joggyakorlója a Nemzetgazdasági Minisztérium.