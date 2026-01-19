ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 19. hétfő Márió, Sára
Erdei fülesbaglyok (Asio otus) a Hortobágyon 2016. január 6-án. A Nimfea Természetvédelmi Egyesület a belterületi erdei fülesbagoly telelőhelyeinek összehangolt felmérésére úgynevezett szinkronszámolást tart január 8. és 11. között.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Bagolysereg őrzi az egyik alföldi várost

Infostart

Baglyok Hódmezővásárhelyen a belvárosban ilyen nagy számban még soha nem jelentek meg. A belvárosi fák és épületek ideális téli menedéket biztosítanak számukra.

Baglyok Hódmezővásárhelyen: ritka és látványos természeti jelenségre figyeltek fel az elmúlt hetekben Hódmezővásárhelyen: soha nem látott mennyiségben, mintegy ötven bagoly jelent meg az Alföldi Galéria környékén, és választotta téli szálláshelyéül a belváros magas fáit.

A különös „bagolykoncentráció” annak ellenére alakult ki, hogy a nyári viharok nyomot hagytak a területen. Két, a madarak által korábban használt fa is kidőlt: egy nyírfa és egy fenyő, amelyek addig fontos pihenő- és telelőhelyek voltak számukra. A baglyok azonban nem tűntek el, hanem alkalmazkodtak.

A baglyok tudatosan választották az Alföldi Galéria környezetét. A magas épületek és a környező fák ideális kombinációt jelentenek számukra: magasan telelhetnek, ahonnan jól belátják a teret, miközben az épületek szélvédelmet adnak a zord téli időjárásban. Ez a mikroklíma különösen fontos a hideg hónapokban. A városi környezet enyhébb hőmérséklete és a védett zugok lehetővé teszik, hogy a baglyok nyugodt körülmények között éjszakázzanak, energiát spóroljanak, és könnyebben átvészeljék a fagyos időszakot.

A tél nemcsak a hideg miatt kihívás a ragadozó madaraknak. Ilyenkor a táplálékszerzés is nehezebb, kivéve a városokban. A baglyok a lakott területeken könnyebben találnak zsákmányt, hiszen a rágcsálók, kisebb állatok gyakrabban húzódnak be falvakba, városokba a hideg elől. Ez is magyarázza, miért jelentek meg ilyen nagy számban Hódmezővásárhely belvárosában. A baglyok számára ez nem zajos, veszélyes hely, hanem egy jól belátható, védett és bőséges „téli vadászterület”.

A szakemberek szerint ekkora egyedszám ritkaság, különösen egy belvárosi környezetben. Aki figyelmes, alkonyatkor vagy kora reggel különleges látványban részesülhet: mozdulatlanul ülő baglyok a fákon, épületek peremén, mintha a várost őriznék. Hódmezővásárhely felett csendben figyelnek a baglyok.

hódmezővásárhely

bagoly

baglyok

