Ónos eső: újabb nagy adag jön, ipari havazás is lesz

Péntek reggeltől egészen éjfélig az ország döntő részén borult, párás idő várható, többfelé tartós köddel. Bár a délnyugati és az északkeleti tájakon időnként vékonyabb lehet a felhőzet, összességében komor, téli hangulat uralja majd az időjárást – írja a HungaroMet.

A nap folyamán bármikor előfordulhat szitálás vagy ónos szitálás, elsősorban a keleti országrészben, de másutt is kialakulhat gyenge ónos eső vagy eső. Az Északi-középhegység térségében akár havas eső sem zárható ki.

A csapadék mennyisége többnyire nem lesz sok, ám az ónos jelleg miatt már néhány tized milliméter is veszélyes lehet az utakon és járdákon.

A csapadékzóna péntek reggelre kelet felé elhagyja az országot, de addig több vármegyében – köztük Borsod-Abaúj-Zemplénben, Hevesben, Nógrádban, Hajdú-Biharban, Jász-Nagykun-Szolnokban és Szabolcs-Szatmár-Beregben – elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.

A köd is komoly gondot okozhat. Péntek este az ország délnyugati felén nagy területen válhat tartóssá és sűrűvé, majd az éjszaka során fokozatosan inkább a nyugati országrészre szorul vissza. Pénteken napközben főként az Alpokalján lehet jellemző a tartós, sűrű köd. Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém és Zala vármegyében emiatt szintén elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.

A ködös, rétegfelhős tájakon ónos szitálás, zúzmara lerakódás, sőt helyenként úgynevezett ipari havazás is előfordulhat.

A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, így a veszélyes jelenségek lassan oszlanak fel.

A hőmérséklet napközben általában mínusz 3 és 3 fok között alakul, ugyanakkor a délnyugati tájakon helyenként ennél jóval enyhébb idő is lehet. A szakemberek arra figyelmeztetnek: pénteken érdemes fokozott óvatossággal közlekedni, különösen a reggeli és esti órákban, amikor a jegesedés és a rossz látási viszonyok egyszerre jelenthetnek kockázatot.