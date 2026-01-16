ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.44
usd:
331.89
bux:
121030.14
2026. január 16. péntek Gusztáv
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Zúzmarával borított fák a 1102-es mellékút Páty-Zsámbék közötti útszakaszán 2025. január 21-én. A Magyar Közút közleménye szerint a meteorológiai előrejelzések alapján egyre többfelé kell számítani ónos esőre.
Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

Ónos eső: újabb nagy adag jön, ipari havazás is lesz

Infostart

Borult, párás, helyenként tartósan ködös idővel indult a péntek, több térségben pedig ónos eső és ónos szitálás is nehezítheti a közlekedést. Elsősorban az északi és keleti országrészben kell csúszós utakra számítani, miközben a nyugati megyékben sűrű, zúzmarás köd rontja a látási viszonyokat.

Péntek reggeltől egészen éjfélig az ország döntő részén borult, párás idő várható, többfelé tartós köddel. Bár a délnyugati és az északkeleti tájakon időnként vékonyabb lehet a felhőzet, összességében komor, téli hangulat uralja majd az időjárást – írja a HungaroMet.

A nap folyamán bármikor előfordulhat szitálás vagy ónos szitálás, elsősorban a keleti országrészben, de másutt is kialakulhat gyenge ónos eső vagy eső. Az Északi-középhegység térségében akár havas eső sem zárható ki.

A csapadék mennyisége többnyire nem lesz sok, ám az ónos jelleg miatt már néhány tized milliméter is veszélyes lehet az utakon és járdákon.

A csapadékzóna péntek reggelre kelet felé elhagyja az országot, de addig több vármegyében – köztük Borsod-Abaúj-Zemplénben, Hevesben, Nógrádban, Hajdú-Biharban, Jász-Nagykun-Szolnokban és Szabolcs-Szatmár-Beregben – elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.

A köd is komoly gondot okozhat. Péntek este az ország délnyugati felén nagy területen válhat tartóssá és sűrűvé, majd az éjszaka során fokozatosan inkább a nyugati országrészre szorul vissza. Pénteken napközben főként az Alpokalján lehet jellemző a tartós, sűrű köd. Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém és Zala vármegyében emiatt szintén elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.

A ködös, rétegfelhős tájakon ónos szitálás, zúzmara lerakódás, sőt helyenként úgynevezett ipari havazás is előfordulhat.

A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, így a veszélyes jelenségek lassan oszlanak fel.

A hőmérséklet napközben általában mínusz 3 és 3 fok között alakul, ugyanakkor a délnyugati tájakon helyenként ennél jóval enyhébb idő is lehet. A szakemberek arra figyelmeztetnek: pénteken érdemes fokozott óvatossággal közlekedni, különösen a reggeli és esti órákban, amikor a jegesedés és a rossz látási viszonyok egyszerre jelenthetnek kockázatot.

Kezdőlap    Belföld    Ónos eső: újabb nagy adag jön, ipari havazás is lesz

figyelmeztetés

időjárás

ónos eső

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor péntek reggel: nőni fog a nyomás, hogy magyar fiatalok menjenek katonaként Ukrajnába

Orbán Viktor péntek reggel: nőni fog a nyomás, hogy magyar fiatalok menjenek katonaként Ukrajnába
A Kossuth rádióban kezdte munkanapját a miniszterelnök. Szerinte a hópróbát kiállta az ország, a hidegben pedig fűtéshez használt fa hiánya miatt nem halhat meg senki. Szólt még az Ukrajna-támogatási csomagról, amely kapcsán az ukrán tónus bicskanyitogató, Brüsszel pedig kitapos és kiprésel most mindenkiből minden pénzt, ehhez Magyarországgal szembeni követeléslista is társul, aminek elutasítására irányul a Nemzeti Petíció.
 

Háborúba mennek a Lynx lövészpáncélosok

VIDEÓ
Venezuelától Grönlandig: mi lehet Donald Trump mesterterve? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Uniós források: jöhet-e pénz a választásokig? Bóka János, Inforádió, Aréna
Választás: mit hoz még a kampány? Mráz Ágoston és Závecz Tibor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.16. péntek, 18:00
N. Rózsa Erzsébet
egyetemi tanár, Közel-Kelet-szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megérkezett a ChatGPT fordítója, de máris hibát dobott

Megérkezett a ChatGPT fordítója, de máris hibát dobott

Az OpenAI saját dedikált fordítóprogramot fejlesztett, csak épp nem működik.  Hasonló témákról szó lesz március 18-ai AI in Business rendezvényünkön. Regisztráció ls részletek itt!

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megszólalt Trump erős embere: minden opció az asztalon van az iráni helyzet kapcsán

Megszólalt Trump erős embere: minden opció az asztalon van az iráni helyzet kapcsán

Az Egyesült Államok minden opciót mérlegelhet az iráni helyzetre adott válaszként, jelentette ki az amerikai ENSZ-nagykövet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Venezuelan Nobel Peace Prize winner presents her medal to Trump

Venezuelan Nobel Peace Prize winner presents her medal to Trump

Trump thanked Venezuelan opposition leader María Corina Machado, calling it "a wonderful gesture of mutual respect".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 16. 08:22
Újabb börtönbe vetett magyar szabad Venezuelában
2026. január 16. 08:01
Orbán Viktor péntek reggel: nőni fog a nyomás, hogy magyar fiatalok menjenek katonaként Ukrajnába
×
×
×
×