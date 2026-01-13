ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 13. kedd Veronika
Egy hóval befedett mező egy facsoporttal, magaslessel.
Nyitókép: Unsplash

Csodálatosan néz ki az űrből a hófödte Magyarország

Infostart

Csak ritkán fordul elő, hogy az egész országot hótakaró borítja. A műhold által készült felvételeken a Balaton jege is jól kivehető.

A hétvégén észak, északkelet felől száraz, sarkvidéki eredetű levegő áramlott fölénk, amely tiszta, napos időt hozott a Kárpát-medencébe – írja az Időkép. A derült ég kedvezett a műholdas felvételeknek is, ennek köszönhetően megfigyelhető volt, hogy néz ki a hóval befedett ország.

A Sentinel-2 műhold képein külön fotókat láthatunk a behavazódott Budapestről, valamint a Balaton keleti medencéjéről is.

A meteorológiai portál azt írja, nagyon rég volt műholdfelvételen látható, hogy Magyarországot és tágabb környezetét összefüggő, vastag hótakaró borítsa, ráadásul az előrejelzések alapján számottevő olvadás egyelőre nem várható. Mi több, északkeleten a nyugat felől érkező melegfront tovább vastagíthatja a hótakarót.

A NASA Sentinel-2 műholdjával készített felvételeket az Időkép oldalán tekintheti meg.

magyarország

időjárás

havazás

nasa

műhold

tél

