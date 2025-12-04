ARÉNA - PODCASTOK
BKK jegyellenőr
Nyitókép: BKK

Szokatlanul nagy járatellenőrzést tartott a BKK és a rendőrség

Infostart

Az ellenőrök és a rendőrök több mint 45 ezer utast ellenőriztek a főváros népszerű járatain, számos bírság és több elfogás lett a vége.

Novemberben is nagyszabású járatellenőrzéseket tartottak a fővárosban: a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) és a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) munkatársai a FÖRI-rendészekkel együttműködve hat járat több mint 45 ezer utasát ellenőrizték, miközben a megállókat, állomásokat és azok környezetét is vizsgálták – írja közleményében a közlekedési vállalat.

Az egész évben folyamatos, összehangolt akciókhoz tartoznak a háromnapos komplex járatellenőrzések is, amelyek a BKK kezdeményezésére megvalósuló köztisztasági és közrendvédelmi megmozdulásokhoz kapcsolódnak. Az akciók célja, hogy növeljék a közösségi közlekedést használók biztonságérzetét, és hozzájáruljanak a szolgáltatás színvonalának folyamatos javításához.

A BKK és a BRFK 2020-ban állapodott meg arról, hogy összehangolt akciókkal növeli a fővárosban utazók biztonságát, és élhetőbb környezetet teremtenek a fővárosban.

Az együttműködés részeként a rendőrjárőrök, valamint a BKK-jegyellenőrök novemberben összesen 4-szer tartottak nagyszabású járatellenőrzést. A BRFK és a BKK munkatársai a FÖRI közreműködésével a forgalmas fővárosi járatok utasait, megállóit és állomásait, valamint azok környezetét vizsgálták, beleértve az érintett metróállomások kijáratait is.

A rendőrök és a BKK-jegyellenőrök

  • az 1-es és az 1A,
  • a 4-es és a 6-os villamoson, illetve
  • a 99-es buszon, valamint
  • az M4-es metrón utazókat ellenőrizték, továbbá az érintett megállókon és környezetükön kívül
  • az Újbuda-központ, a Blaha Lujza tér, a Népliget és a Határ út metróállomás kijáratánál is ellenőrzést végeztek.

A novemberi összehangolt akciókban

  • a BKK-jegyellenőrök műszakonként 3-7 csoportban dolgozva összesen 45 807 utast ellenőriztek, hogy vizsgálják az utazási jogosultságot és kiszűrjék a szabálytalankodókat;
  • a Budapesti Rendőr-főkapitányság munkatársai fokozott figyelmet fordítottak a kijelölt járatokra és a megállók, illetve metróállomások környezetére. Az akciók során a rendőrök 126 személyt igazoltattak; hármat elfogtak – egyet lopás, kettőt körözés miatt –, egy másik férfit előállítottak; két személyre helyszíni bírságot szabtak ki köztisztasági szabálysértés miatt, valamint figyelmeztettek egy úttesten szabálytalanul közlekedő gyalogost.

A BKK kiemelten kezeli a közösségi közlekedést igénybe vevők biztonságát, ezért a rendszeres járatellenőrzési akciók mellett folyamatosan figyeli az utasok és a járművezetők visszajelzéseit is

– hangsúlyozza a vállalat a közleményben. Ezek alapján választja ki azokat a járatokat, amelyeken a jegyellenőrök, a FÖRI Budapesti Utasbiztonsági Szolgálat rendészei, a BKK-minőségellenőrök és a BKV munkatársai háromnapos, komplex – a rendszeres köztisztasági és közrendvédelmi akcióhoz kapcsolódó – ellenőrzéseket végeznek.

A megmozdulások célja a jegyellenőrzés mellett, hogy az utazási feltételeknek nem megfelelő, a magatartási szabályokat megszegő személyeket kizárják az utazásból, illetve a látványos jelenlétnek köszönhetően javítsák az utazási körülményeket, valamint minőségbiztosítási szempontból is ellenőrizzék a járműveket. Novemberben a Móricz Zsigmond körteret, Újbuda-központot, valamint a Boráros teret érintő járatokon volt háromnapos fokozott járatellenőrzés.

