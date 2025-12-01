ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.78
usd:
327.61
bux:
110414.33
2025. december 1. hétfő Elza
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Füstölt lazac felgöngyölve.
Nyitókép: Getty Images/4kodiak

Súlyos gond van egy népszerű haltermékkel

Infostart / MTI

Mikrobiológiai nem megfelelőség miatt halászati termékeket hívott vissza a METRO Kereskedelmi Kft., mivel az általa forgalmazott termékekben hatósági ellenőrzés során Listeria monocytogenes baktérium jelenlétét mutatták ki – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.

A tájékoztatás szerint a visszahívás valamennyi forgalomban lévő 100 és 500 grammos Metro Chef füstölt lazac, 200 és 1000 grammos Aro füstölt lazac, 1 kilogrammos Aro fagyasztott füstölt lazac, 200 grammos fokhagymás garnélarák olajban, valamint 100 grammos füstölt tonhal filé termékre vonatkozik.

A termékeket az Ocean Fish S.R.L. gyártja.

A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát a hatóság nyomon követi – írták a közleményben.

A hatóság arra hívta fel a figyelmet, hogy aki vásárolt a visszahívott termékekből, és az még nála van, ne fogyassza el.

A Listeria baktérium a környezetünkben általánosan jelen lévő baktérium, amely élelmiszerekben gyakran előfordul, megbetegedést azonban csak nagyobb baktériumszám mellett okoz. Egészséges emberekben sokszor semmilyen tünetet nem vált ki a Listeriával fertőzött élelmiszer fogyasztása. Legyengült szervezetben (csecsemők, várandós nők, hetven évesnél idősebb, valamint gyenge immunrendszerű emberek) azonban nagyobb veszélye van a betegség kialakulásának. A liszteriózist az általános tünetek – láz, hányás, hasmenés, fejfájás – alapján sokszor nehéz megkülönböztetni egyéb élelmiszer-fertőzésektől. Szövődményként agyhártyagyulladás, vérmérgezés alakulhat ki.

Kezdőlap    Belföld    Súlyos gond van egy népszerű haltermékkel

fogyasztóvédelem

termékvisszahívás

nkfh

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Miért a háború utolsó szakasza a legvéresebb? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
Miért baj, ha a turista a sarki közértben eszik? Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Humanoid robotok és digitális avatarok: Ez a MI jövőnk? Palkovics László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.02. kedd, 18:00
Hankó Balázs
kultúráért és innovációért felelős miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Döntött Amerika a vámokról

Döntött Amerika a vámokról

Az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság megállapodott: az USA nullára csökkenti a brit gyógyszeripari és orvostechnológiai termékek vámtételeit, cserébe London többet fizet az új gyógyszerekért és átalakítja a gyógyszerértékelési rendszert, írja a Reuters.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Döbbenetes lendület a tőzsdén: így szárnyalt a BUX hétfőn

Döbbenetes lendület a tőzsdén: így szárnyalt a BUX hétfőn

A részvénypiac forgalma 19,2 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Four dead in Russian attack as diplomatic efforts to end Ukraine war continue

Four dead in Russian attack as diplomatic efforts to end Ukraine war continue

As US negotiating teams continue to hold talks with Moscow and Kyiv, Russia's attacks on Ukraine continue.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 1. 18:17
Szakértők az idei fenyőfakínálatról: nagy a kínálat, emelkedtek az árak
2025. december 1. 18:04
Nem minden gyros pörög tisztán – íme, az országos razzia eredményei
×
×
×
×