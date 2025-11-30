Brutál rendőrvideó: halmozottan szabálytalan motorosok buktak le a Bakonyban

Ha valaki azt a kérdést kapja, hogy hányféle szabálytalanságot követhet el két motoros úgy, hogy nincs benne gyorshajtás, szabálytalan előzés, kötelező tartozék, kanyarodási előírások, behajtási tilalom, parkolás és világítási problémák, akkor sokáig lehetne gondolkozni, ugye?

A két zirci rájder az alábbiakat tudta megvalósítani:

„Zirci kollégáink közel tucatnyi szabálytalanság miatt intézkedtek, amikor két férfit értek tetten az egyik bakonyi település külterületén.

A 40 és 19 éves motorosoknak nem volt, vagy nem az adott kategóriára vezetői engedélye, egyik motorra se kötöttek biztosítást, és hatósági jelzések sem voltak a járműveken.

Az idősebb férfi bukósisak nélkül közlekedett, és kiderült, hogy ittasan.

A figyelmet azzal hívták fel magukra, hogy az egyik vontatókötéllel húzta a másikat” – olvasható és látható a történet a Veszprém vármegyei rendőrség közösségi oldalán.