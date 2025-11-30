ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.54
usd:
328.9
bux:
109453.39
2025. november 30. vasárnap Andor, András
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy mezei nyúl (Lepus europaeus) a Bács-Kiskun megyei Tiszaalpár határában 2017. április 3-án.
Nyitókép: MTI/Kovács Attila

A vadászok is érzik a veszélyt, megállíthatatlanul terjed itthon a nyúlpestis

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt
ELŐZMÉNYEK

Országszerte aggódnak a vadászok a nyúlpestisként emlegetett myxomatózis magyarországi megjelenése miatt. Békés vármegyében különösen nagy a riadalom, mert ott 100 ezer mezei nyúl él, ami jelentős bevételt jelent a vadgazdálkodóknak – mondta az InfoRádióban a Vadász Szövetség fővadásza.

A mezei nyulat is megbetegítő új myxoma vírus jelenlétét laboratóriumi vizsgálatokkal elsőként Magyarországon a Soproni Egyetem Vadgazdálkodási és Vadbiológiai Intézetének és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Virológiai Osztályának együttműködésével szerveződött kutatócsoport igazolta. A szakemberek szerint a betegség terjedése elkerülhetetlen, különösen azokon a területeken, ahol a szúnyogpopuláció még aktív. A vírus megjelenése komoly aggodalomra ad okot, hiszen a betegség a legtöbb esetben végzetes kimenetelű és gyorsan terjedhet a hazai nyúlpopulációban.

Myxomatózis az emberre nem veszélyes, de a nyulakban olyan súlyos tüneteket okoz, hogy belepusztulnak – mondta az InfoRádióban az Állatorvostudományi Egyetem egzotikus állat-, vad-, hal és Méhegészségügyi Tanszékének vezetője. Gál János ismertetése szerint a betegséget egy DNS-vírus okozza, amelyet szúnyogok oltanak át fogékony gazdára, de más élősködők is szerepet játszhatnak a terjesztésében, a nyúlban élősködő bolhák is. „A vírus behatolva a szervezetbe elszaporodik, majd betör a véráramba, és a belső szervekben ismét szaporodik. Végül ismét betör a véráramba és eljut a számára kedvező helyekre, így a bőrbe is, ami már klinikai tüneteket eredményez" – magyarázta a professzor.

A jellegzetes bőrtünetek, a szemhéjon, az ajaktájékon vagy az ivarszerveknél megjelenő göbök, hólyagok. A legyengült állatokban kialakulhat kötőhártya-gyulladás, illetve heveny orrüregi gyulladás is.

„A kötőhártya-gyulladás, a szemhéj-duzzanat zavarja a nyulakat a tájékozódásban, ezért nehezebb számukra a táplálékfelvétel, illetve vélhetően

kevésbé érzékelik a veszélyt jelentő ragadozókat”

– mondta Gál János.

Az Állatorvostudományi Egyetemre október 1-jén bekerült két, myxomatózossal fertőzött nyúl közúti balesetben pusztult el. Mint a szakember mondta, vélhetően tájékozási zavar miatt tévedhettek az úttestre ezek a példányok.

Vadászok a pácban

A Békés vármegyei vadászok szerint is aggasztó a kór terjedése.

„Békés apróvadas jellegű terület, jellemzően az őz és a mezei nyúl, valamint a fácán adja a bevétel nagy részét” – nyilatkozta az InfoRádiónak a Területi Vadászkamara titkára és a Vadász Szövetség fővadásza. Boros Ferenc felhívta a figyelmet, hogy a mezei nyúl gazdasági jelentősége kiemelt: százezer nyúl él a vármegyében, ebből éves szinten 38 ezer kerül hasznosításra, elég jelentős bevételi forrás ez a vadásztársaságok számára.

A kockázat nagyságát mutatja, hogy Békésben december 2-ára szakmai értekezletet hívtak össze a mezei nyulak myxomatózisának magyarországi megjelenése miatt.

Nébih és a Soproni Egyetem kutatói arra figyelmeztetnek, hogy a házi nyulak vakcinázása a járvánnyal érintett térségekben kiemelt fontosságú. A fertőzött vagy elhullott állatokat azonnal jelezni kell a hatósági állatorvosnak és a kutatócsoportnak.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    A vadászok is érzik a veszélyt, megállíthatatlanul terjed itthon a nyúlpestis

állatorvostudományi egyetem

mezei nyúl

gál jános

myxomatózis

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Komoly lengyel következménye van Orbán Viktor moszkvai útjának

Komoly lengyel következménye van Orbán Viktor moszkvai útjának

Karol Nawrocki lengyel államfő lemondta a Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel tervezett kétoldalú találkozóját, miután Orbán Viktor pénteken Moszkvában tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A döntést vasárnap jelentette be Marcin Przydacz, a lengyel államfő nemzetközi politikai hivatalát vezető külügyi államtitkár.
 

Újabb országnál húzták ki a gyufát az ukránok

Az oroszok lecsaptak Kijevre

VIDEÓ
Miért baj, ha a turista a sarki közértben eszik? Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Humanoid robotok és digitális avatarok: Ez a MI jövőnk? Palkovics László, Inforádió, Aréna
Zuhanás: meddig marad kancellár Friedrich Merz? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.01. hétfő, 18:00
Demkó Attila
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet Stratégiai Jövők Programjának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Így segíthet az AI az infláció előrejelzésében

Így segíthet az AI az infláció előrejelzésében

Hogyan segíthet a mesterséges intelligencia abban, hogy a döntéshozók előre lássák az inflációt? Egy új magyar kutatás megmutatja, hogy az algoritmusok nemcsak a tőzsdén, hanem a gazdaságpolitikai tervezésben is egyre fontosabb szerepet kapnak. Az algoritmusok segíthetnek abban, hogy jobban megértsük: mikor lódulnak meg az árak, mely országokban, és milyen okok miatt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Tavaszi szünet 2026: mikor lesz és meddig tart a húsvéti szünet? Itt az összes iskolai szünet dátuma

Tavaszi szünet 2026: mikor lesz és meddig tart a húsvéti szünet? Itt az összes iskolai szünet dátuma

Mikor lesz pontosan a tavaszi szünet, mikor lesz a húsvét 2026-ban? Mutatjuk, hogyan alakul a további iskolai szünetek rendje a 2025/2026-os tanév során.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Benjamin Netanyahu seeks pardon from Israel's president

Benjamin Netanyahu seeks pardon from Israel's president

He denies any wrongdoing in three ongoing trials over allegations of bribery, fraud and breach of trust.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 30. 16:25
Hajvágás volt az ajándék
2025. november 30. 14:30
Megmoccant a Balaton
×
×
×
×