Három nap után sikerült megfékezni a hatalmas csarnoktüzet

A vasárnap este fellobbant lángok megfékezésére hat település hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltóit vetették be. Az egységek hűtötték az épület tetőszerkezetét, és felügyelet mellett végleg leégették a bálákat – tájékoztatott az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF).

Vasárnap kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy fedett, de oldalról nyitott, vasszerkezetű, csarnok jellegű épület Lajosmizse és Örkény között, az M5-ös autópálya 64-es kilométerének közelében.

A tűzben a csarnokban álló furgon üzemanyagtartálya felrobbant, és jelentős mennyiségű üzemanyag került a talajra. Az épület veszélyessé vált, ezért a tűzoltók távolsági tűzoltással dolgoztak.

A közelben álló egy mintegy 50-szer 100 méteres gabonatárolót a tűzoltók sikeresen megvédték a lángoktól