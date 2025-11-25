Még küzdenek a tűzzel Lajosmizsén

Még tartanak a munkálatok Lajosmizse és Örkény között, ahol egy nagyjából ezernégyszáz négyzetméteres, fedett, csarnok jellegű épületben keletkezett tűz még tegnap késő este - közölte honlapján az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Ezernégyszáz nagyméretű szalmabála gyulladt meg, valamint többtonnányi takarmány is lángra kapott. A tűzben megsemmisült egy mezőgazdasági gép, egy furgon és egy homlokrakodó is. Az oltóvizet vízszállítókkal hordták a helyszínre.

Az egységek ma négy vízsugárral hűtötték az épület tetőzetét, és a bálák folyamatos leégetésén dolgoztak. Egy erőgéppel eltávolítottak egy silót az épület déli részéből. Jelenleg három település hivatásos és önkormányzati tűzoltói dolgoznak a helyszínen, ahol még hatszáz köbméter vegyes takarmány és háromszáz bála ég. Ezeket az éjszaka folyamán felügyelet mellett égetik el.