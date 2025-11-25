ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.06
usd:
331.15
bux:
108006.71
2025. november 25. kedd Katalin
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Még küzdenek a tűzzel Lajosmizsén

Infostart

Felügyelet mellett égetik a bálákat és a takarmányt Lajosmizse és Örkény között.

Még tartanak a munkálatok Lajosmizse és Örkény között, ahol egy nagyjából ezernégyszáz négyzetméteres, fedett, csarnok jellegű épületben keletkezett tűz még tegnap késő este - közölte honlapján az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Ezernégyszáz nagyméretű szalmabála gyulladt meg, valamint többtonnányi takarmány is lángra kapott. A tűzben megsemmisült egy mezőgazdasági gép, egy furgon és egy homlokrakodó is. Az oltóvizet vízszállítókkal hordták a helyszínre.

Az egységek ma négy vízsugárral hűtötték az épület tetőzetét, és a bálák folyamatos leégetésén dolgoztak. Egy erőgéppel eltávolítottak egy silót az épület déli részéből. Jelenleg három település hivatásos és önkormányzati tűzoltói dolgoznak a helyszínen, ahol még hatszáz köbméter vegyes takarmány és háromszáz bála ég. Ezeket az éjszaka folyamán felügyelet mellett égetik el.

Kezdőlap    Belföld    Még küzdenek a tűzzel Lajosmizsén

tűz

tűzoltók

lajosmizse

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért nem lehet kirekesztő a betelepülési tilalom? Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Online csalások: milyen veszély fenyeget az ünnepi forgatagban? Bor Olivér, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.25. kedd, 18:00
Kollár László Péter
a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Elmondta Lavrov, mi a feltétele az amerikai béketerv elfogadásának

Elmondta Lavrov, mi a feltétele az amerikai béketerv elfogadásának

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kedden úgy nyilatkozott, a módosított amerikai béketervnek vissza kell tükröznie a Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök között Alaszkában elért megállapodások „szellemét és betűjét” – írja a Reuters.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt a nagy bejelentés: ezek az ingatlanok lehetnek az Otthon Start legújabb, nagy nyertesei

Itt a nagy bejelentés: ezek az ingatlanok lehetnek az Otthon Start legújabb, nagy nyertesei

Földrajzi eloszlásuk alapján az alföldi térségek és vármegyék lehetnek az intézkedés legnagyobb nyertesei.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US and Russia to hold Ukraine talks in Abu Dhabi after overnight strikes

US and Russia to hold Ukraine talks in Abu Dhabi after overnight strikes

Officials say at least nine people have been killed in Ukraine and Russia ahead of US-Russia talks in Abu Dhabi.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 25. 11:49
Magyar Péter: „hónapokig hazudoztak rólam, most a jegybank megszüntette ellenem mindkét eljárást”
2025. november 25. 11:02
Tisza-jelöltállítás – Állva maradtak az ismert személyiségek, indul a második forduló
×
×
×
×