Fél napja lángol a hatalmas csarnok, küzdenek a tűzoltók

A közlemény szerint jelenleg öt település hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltói dolgoznak a Bács-Kiskun vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával Lajosmizse és Örkény között, ahol egy nagyjából ezernégyszáz négyzetméteres, fedett, csarnok jellegű épületben keletkezett tűz.

Hozzátették, hogy ezernégyszáz nagyméretű szalmabála gyulladt ki, valamint többtonnányi takarmány is lángra kapott; a tűzben megsemmisült egy mezőgazdasági gép, egy furgon és egy homlokrakodó is.

Az oltóvizet vízszállítókkal hordják a helyszínre, és az egységek négy vízsugárral hűtik az épület tetőzetét, és a bálák folyamatos leégetésén dolgoznak; egy erőgéppel eltávolítottak egy silót az épület déli részéből.

A tűzoltók elhúzódó munkálatokra készülnek - áll a közleményben.