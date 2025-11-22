ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 22. szombat
Mid-adult man falling from an electric scooter on the quayside.
Nyitókép: urbazon/Getty Images

A motorosoknál is veszélyesebbek már az elektromos rolleresek

Infostart

Idén már voltak olyan időszakok, amikor több villanyrolleres balesetet jelentettek, mint motorkerékpárosat vagy teherautósat.

Bár még csak bő másfél éve kerültek be a KSH baleseti statisztikáiba a motoros rollerek, az ilyen járművek által okozott balesetek száma nagyon látványosan nőtt ebben az időszakban – írja a G7.

A gazdasági szaklap által gyűjtött adatok alapján az elmúlt hónapokban arra is volt példa, hogy a villanyrolleresek megelőzték a motorkerékpárosokat és a teherautókat a baleseti listán, és már csak a kerékpárosok és az autósok okoztak náluk több balesetet.

Ez azonban nem csak hazánkra jellemző, az egyre növekvő számú rollerbalesetek nemzetközi trendnek számítanak. Hazánkban mindez a kórházi adatokon is látszik:

a Bethesda Gyermekkórházban 2025 márciusa és szeptembere között 202 gyermeket kellett ellátni elektromos rollerrel összefüggő baleset miatt.

A júliusi csúcs idején kerékpárral 167, a motorral 104, elektromos rollerrel pedig 97 személyi sérüléses balesetet regisztráltak. Segédmotorral csak 61 eset történt.

A lap arra is felhívja a figyelmet, hogy a gépjárművekkel ellentétben a kerékpárok és a rollerek esetén valószínű, hogy nem minden baleset kerül be a statisztikákba, mivel azokat nem feltétlenül jelentik az érintettek.

baleset

közlekedés

statisztika

biztonság

emelkedés

elektromos roller

Ahogy az előrejelzések ígérték, a péntek reggeli havazás után szombat reggelre is több helyen ébredtek fehér tájra, elsősorban a Dunántúlon, de Borsodból is küldtek az emberek havazós fotókat, videókat. A hétvége további részében is számítani kell csapadékra, valamint nehezített közlekedési viszonyokra.
 

