A motorosoknál is veszélyesebbek már az elektromos rolleresek

Bár még csak bő másfél éve kerültek be a KSH baleseti statisztikáiba a motoros rollerek, az ilyen járművek által okozott balesetek száma nagyon látványosan nőtt ebben az időszakban – írja a G7.

A gazdasági szaklap által gyűjtött adatok alapján az elmúlt hónapokban arra is volt példa, hogy a villanyrolleresek megelőzték a motorkerékpárosokat és a teherautókat a baleseti listán, és már csak a kerékpárosok és az autósok okoztak náluk több balesetet.

Ez azonban nem csak hazánkra jellemző, az egyre növekvő számú rollerbalesetek nemzetközi trendnek számítanak. Hazánkban mindez a kórházi adatokon is látszik:

a Bethesda Gyermekkórházban 2025 márciusa és szeptembere között 202 gyermeket kellett ellátni elektromos rollerrel összefüggő baleset miatt.

A júliusi csúcs idején kerékpárral 167, a motorral 104, elektromos rollerrel pedig 97 személyi sérüléses balesetet regisztráltak. Segédmotorral csak 61 eset történt.

A lap arra is felhívja a figyelmet, hogy a gépjárművekkel ellentétben a kerékpárok és a rollerek esetén valószínű, hogy nem minden baleset kerül be a statisztikákba, mivel azokat nem feltétlenül jelentik az érintettek.