Egyed Gábor: a fenntarthatósághoz a korszerű technológia megválasztása is hozzátartozik

Elkészült a Yettel Magyarország legfrissebb fenntarthatósági jelentése, amely arra is felhívja figyelmet, hogy miként járulhat hozzá a mobilhálózat a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentéséhez.

„A hálózatfejlesztés és az internet, a kapcsolat elérhetőségének terjedése organikusan hozzájárul, hogy az emberek hozzáférnek az interneten lévő tartalomhoz, és ezáltal mindenki szinte egy azonos rajtvonalhoz kerül a tudás megszerzéséért induló versenyben vagy küzdelemben, lehetőségekben” – mondta az InfoRádióban Egyed Gábor, a Yettel megbízott vállalati kommunikációs igazgatója. Hozzátette, ez olyan lehetőséget biztosít akár a leszakadottabb területeken élőknek is, ami korábban helyhez kötött jelenléti oktatás mellett, személyes részvétellel volt csak elérhető.

Mindez azonban nem csak az oktatásra vonatkozik:

a digitalizálódó iparágak, munkakörök mind egyre több lehetőséget adnak, hogy kevésbé legyen helyhez kötött a munkavégzés, több olyan feladatot tudjanak elvégezni, amihez nem kell fizikailag jelen lennie az embernek.

Ez az egyik, amihez a hálózatfejlesztés organikusan hozzá tud járulni – jelentette ki a kommunikációs igazgató.

Másrészt a Yettel most megjelent fenntarthatósági jelentésében is szerepel, hogy a vállalat kiemelt figyelmet fordít a digitális oktatás támogatására, terjesztésére – húzta alá Egyed Gábor. Mint mondta, pedagógusokat, iskolákat, diákokat támogatnak, és a telekommunikációs cég szerint ez a program is képes az internet és a mobilhálózat segítségével olyan területekre eljutni, ahol korábban nem lett volna lehetséges.

A megbízott kommunikációs igazgató leszögezte: várhatóan mind a 4G, mind az 5G nagyon fontos és hosszú távon fenntartható technológiák lesznek. A 4G esetén a Yettel már 99 százalék fölötti lakosságra vetített országos lefedettséggel rendelkezik, és bár a híradások általában az 5G-ről szólnak, az előbbi képességei is sokat fejlődtek az elmúlt években, például a többszörösére nőtt a sebessége a korábbihoz képest, és így jóval nagyobb kapacitás kiszolgálására képes.

Az 5G-lefedettség is folyamatosan nő, itt azonban egy új technológiáról van szó – jelentette ki Egyed Gábor.

A vállalat a 2024 végén kiadott fenntarthatósági jelentésében jelezte, hogy az akkori 5G lefedettség 49,5 százalékos volt, ez mostanra elérte a 60 százalékot, vagyis egy dinamikus növekedésen megy keresztül.

A szakember arról is beszélt, hogy több módja is van a környezeti lábnyom csökkentésének. Egyrészt fontos a magának a technológiának a kiválasztása, például az 5G hálózat 1 GB adatra jutó energiafelhasználása lényegesen kisebb, mint a korábbi technológiáké, ezért is törekszik a Yettel a legmodernebb eljárások és eszközök elterjesztésére.

A zöldenergia és a zöld közlekedés bevezetését és elterjesztését is kiemelte a megbízott kommunikációs igazgató, amire a társaság nagy figyelmet fordít. Mint mondta, ez a körforgásos gazdaság támogatása, és ennek a része az is, hogy már lehetséges használt, felújított készülékeket vásárolni a Yetteltől, illetve, hogy a cég átveszi a feleslegessé vált készülékeket újrahasznosításra.