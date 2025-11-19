Fura nyerőszámsorozatot húztak ki, de ketten is nyertek 145 milliót

Az elmúlt napokban korrekció bontakozott ki a világ tőkepiacain, a befektetők egyrészt attól tartanak, hogy a mesterséges intelligencia sztoriban lufi alakult ki, ami könnyen kipukkanhat, másrészt likviditási válság is kezd kialakulni, ami a tőkeáttételes pozíciók heves zárásaihoz vezethet. Kedden nagyot estek az európai és az amerikai részvénypiacok, szerdán pedig hullámzó kereskedés jellemezte az európai és amerikai tőzsdéket az Nvidia esti gyorsjelentésére várva, míg a magyar piac az OTP és a Mol vezetésével felülteljesítő volt. Hasonló témákról is szó lesz november 26-i ingyenes rendezvényünkön, ahol az MBH Bank szakértői segítenek eligazodni a részvénybefektetések világában, gyakorlati példákon keresztül bemutatva, hogyan építhető fel egy kiegyensúlyozott portfólió. Részletek és jelentkezés itt.