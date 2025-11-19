ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: forrás: Szerencsejáték Zrt.

Fura nyerőszámsorozatot húztak ki, de ketten is nyertek 145 milliót

Infostart / MTI

Két telitalálatos szelvény volt a Skandináv lottón szerda este.

Hatosával ugrálnak fölfelé a számok az első sorsoláson, aztán jön a váltás. Ráadásul három szám (6, 18, 33) is ugyanaz a hétből mindkét sorsoláson. A Szerencsejáték Zrt. honlapján olvasható tájékoztatás szerint a november 19-én megtartott 47. heti Skandináv lottó sorsoláson a következő számokat húzták ki:

Első számsorsolás:

6 (hat)

12 (tizenkettő)

18 (tizennyolc)

20 (húsz)

26 (huszonhat)

28 (huszonnyolc)

33 (harminchárom)

Második számsorsolás:

5 (öt)

6 (hat)

15 (tizenöt)

16 (tizenhat)

18 (tizennyolc)

27 (huszonhét)

33 (harminchárom)

Nyeremények:

7 találatos szelvény két darab volt, nyereményük egyenként 145 151 715 forint.

6 találatos szelvény 70 darab, nyereményük egyenként 236 990 forint;

5 találatos szelvény 2573 darab, nyereményük egyenként 6445 forint;

4 találatos szelvény 34 634 darab, nyereményük egyenként 2480 forint.

