Fura nyerőszámsorozatot húztak ki, de ketten is nyertek 145 milliót

Hatosával ugrálnak fölfelé a számok az első sorsoláson, aztán jön a váltás. Ráadásul három szám (6, 18, 33) is ugyanaz a hétből mindkét sorsoláson. A Szerencsejáték Zrt. honlapján olvasható tájékoztatás szerint a november 19-én megtartott 47. heti Skandináv lottó sorsoláson a következő számokat húzták ki:
Első számsorsolás:
6 (hat)
12 (tizenkettő)
18 (tizennyolc)
20 (húsz)
26 (huszonhat)
28 (huszonnyolc)
33 (harminchárom)
Második számsorsolás:
5 (öt)
6 (hat)
15 (tizenöt)
16 (tizenhat)
18 (tizennyolc)
27 (huszonhét)
33 (harminchárom)
Nyeremények:
7 találatos szelvény két darab volt, nyereményük egyenként 145 151 715 forint.
6 találatos szelvény 70 darab, nyereményük egyenként 236 990 forint;
5 találatos szelvény 2573 darab, nyereményük egyenként 6445 forint;
4 találatos szelvény 34 634 darab, nyereményük egyenként 2480 forint.