2025. november 18. kedd Jenő
Közeli kép, amelyen murva, vagyis zúzott kő látható.
Nyitókép: Pixabay

Vigyázat, nagy bajba kerülhet, ha heves természetű

Infostart

Dühében rongált egy kamasz lány, vádemelés lehet az ügyből.

Tavaly nyáron érkezett bejelentés a Kalocsai Rendőrkapitányságra, miszerint hajnalban valaki megdobált kaviccsal egy parkoló kocsit. A jármű szélvédője és a motorháztető festése is megsérült.

A nyomozók elemezték a térfigyelő kamerák felvételeit, amelyek alapján két fiatalt – egy 18 éves fiút és egy 15 éves lányt – azonosítottak.

A kihallgatásokon kiderült, hogy a kamaszok útközben összevesztek, és a lány dühében dobálta meg az idegen autót – írja a police.hu.

Police.hu
Police.hu

A rendőrök rongálás vétségének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki a lányt. A Kalocsai Rendőrkapitányság befejezte a nyomozást, az iratokat megküldték az ügyészségnek.

A rendőrség felhívja mindenki figyelmét arra, hogy a hirtelen haragból elkövetett cselekedeteknek komoly következményei lehetnek. A pillanatnyi indulat szülte jogsértés is bűncselekménynek minősülhet.

rendőrség

rongálás

kalocsa

24 ÓRA
Áll a bál a CDU-ban Michael Kretschmer „robbantása” után

Áll a bál a CDU-ban Michael Kretschmer „robbantása” után
Rendkívüli vita kezdődött a kormánykoalíció legerősebb pártjában, a kereszténydemokrata CDU-ban arról, hogy támaszkodhat-e Németország a jövőben ismét az orosz kőolajra, illetve földgázra. A vitát a szászországi tartományi miniszterelnök robbantotta ki, aki egy lehetséges ukrajnai tűzszünet után a „hajdani” orosz szállítások felújítását sürgette.
Magyar válogatott: a mostani kudarc fájó, a múlt meg figyelmeztető – de mit ígér a jövő?

Magyar válogatott: a mostani kudarc fájó, a múlt meg figyelmeztető – de mit ígér a jövő?

Marco Rossi azt mondta vasárnap, hogy nehéz most a jövőre gondolni, s ebben egyrészt igaza van, másrészt a mondat talán többféleképpen is értelmezhető. De az élet, bármennyire is fájó a kiesés, nem áll meg. Mit hozhat a válogatottnak 2026?
 

Marco Rossi korszakai a válogatott élén: mi romlott el 2023-ban?

Hrutka János a magyar válogatottról és az elszalasztott esélyről: most nem fejeket kellene követelni

Szoboszlai Dominik üzent a világnak: fáj

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Sertéspestis, madárinfluenza: mekkora veszélyben vagyunk? Nemes Imre, Inforádió, Aréna
Bulituristák vagy tudatos utazók: miért vonzó Magyarország? Csendes Olivér, Inforádió, Aréna
 
Odacsap Trump az oroszoknak, Ukrajna példátlan támadást hajtott végre - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

Odacsap Trump az oroszoknak, Ukrajna példátlan támadást hajtott végre - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

Donald Trump amerikai elnök várhatóan hamarosan aláírja azt az Oroszországgal szembeni szankciós csomagot, mellyel súlyos büntetővámokkal tudja terhelni azokat az országokat, melyek továbbra is orosz energiahordozókat vásárolnak - értesült több amerikai portál. Súlyosbodok a korrupciós botrány Ukrajnában: a legnagyobb ellenzéki politikai erő már Zelenszkij elnök távozását követeli. A fronton Ukrajna példátlan támadást hajtott végre: felrobbantották Donyeck két legnagyobb, orosz megszállás alatt álló hőerőművét, ezzel a térségben elment az áram. A fronton Pokrovszk ostroma a végéhez közelít: az orosz erők gyakorlatilag teljesen elfoglalták a közép-donyecki települést. Cikkünk folyamtosan frissül az orosz-ukrán háború keddi eseményeivel.

Így spórolnak vagyonokat a karácsonyi bevásárláson a legélelmesebb magyarok: bármelyik hazai boltláncál működik a trükk

Így spórolnak vagyonokat a karácsonyi bevásárláson a legélelmesebb magyarok: bármelyik hazai boltláncál működik a trükk

A karácsony előtti hetekben hagyományosan megugrik az élelmiszerek iránti kereslet, ami szinte minden kategóriában áremelkedést hoz. Mutatjuk, miből érdemes betárazni.

Google boss warns 'no company is going to be immune' if AI bubble bursts

Google boss warns 'no company is going to be immune' if AI bubble bursts

The AI boom has been an "extraordinary moment" but a subsequent bust would affect every company, CEO Sundar Pichai told the BBC.

2025. november 18. 06:13
Jönnek a modern, akadálymentes BKK-gépek
2025. november 18. 05:12
BKK: péntektől újra nehéz lesz a Flórián téren a közlekedni
