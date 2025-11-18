Vigyázat, nagy bajba kerülhet, ha heves természetű

Tavaly nyáron érkezett bejelentés a Kalocsai Rendőrkapitányságra, miszerint hajnalban valaki megdobált kaviccsal egy parkoló kocsit. A jármű szélvédője és a motorháztető festése is megsérült.

A nyomozók elemezték a térfigyelő kamerák felvételeit, amelyek alapján két fiatalt – egy 18 éves fiút és egy 15 éves lányt – azonosítottak.

A kihallgatásokon kiderült, hogy a kamaszok útközben összevesztek, és a lány dühében dobálta meg az idegen autót – írja a police.hu.

Police.hu

A rendőrök rongálás vétségének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki a lányt. A Kalocsai Rendőrkapitányság befejezte a nyomozást, az iratokat megküldték az ügyészségnek.

A rendőrség felhívja mindenki figyelmét arra, hogy a hirtelen haragból elkövetett cselekedeteknek komoly következményei lehetnek. A pillanatnyi indulat szülte jogsértés is bűncselekménynek minősülhet.