Szijjártó Péter szerint jól halad Paks 2 építése

A tárcavezető a Roszatom orosz nukleáris energetikai vállalat vezérigazgatójával, Alekszej Lihacsovval folytatott telefonos egyeztetését követően arról számolt be, hogy február 5-én kerülhet le a földbe az első beton a paksi beruházás során. "Az első beton földbe helyezéséhez minden feltétel most már rendelkezésre áll, s az előkészítő munkák is az eredetileg meghatározott menetrend szerint haladnak" - tudatta. Majd rámutatott, hogy az Országos Atomenergia Hivatal minden létező és szükséges engedélyt kiadott, és teljesültek a technikai-technológiai feltételek is.

"Elkészült a vasbeton szerkezet, és működésbe állt a saját betonkeverő üzemünk is a paksi atomerőmű területén, amely szükséges ahhoz, hogy azt a speciális betont előállítsa, amivel az atomerőmű valódi fizikai építése megkezdődik" - emelte ki. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a paksi bővítés a garancia arra, hogy sikerül hosszú távon fenntartani Magyarország biztonságos, környezetkímélő és megbízható energiaellátását, illetve a rezsicsökkentés vívmányait, hogy továbbra is a magyar emberek fizessék a legalacsonyabb energiaárakat Európában. Mint mondta:

"A nemzetközi helyzet bonyolultságát szerintem már önmagában jól mutatja, hogy amióta a beruházás fizikailag megkezdődött, azóta most állt elő az az állapot, hogy sem amerikai, sem európai szankciók nem hátráltatják, nem nehezítik a beruházást"

Ezzel kapcsolatosan emlékeztetett, hogy Orbán Viktor miniszterelnök a washingtoni tárgyalásán elérte, hogy az Egyesült Államok hosszabbítás helyett gyakorlatilag eltörli azt a szankciós intézkedést, amelyet a Joe Biden elnök vezette előző adminisztráció hozott hazánkkal szemben "politikai bosszúként", mivel világos volt, hogy a magyar kormány Donald Trump oldalán áll.

"Donald Trump és Orbán Viktor szoros munkakapcsolatának, barátságának ez is egy nagyon fontos eredménye, tehát hogy a paksi beruházást most fel tudjuk gyorsítani, ezáltal Magyarország energiabiztonsága és a rezsicsökkentés eredményei is biztonságban vannak" - összegzett.