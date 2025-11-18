ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Facebook/Magyar Péter

Pártvezetők és ismert nevek a Tisza Párt jelölti listáján

Infostart

Bemutatkoztak a Tisza Párt képviselőjelölt-jelöltjei a választókerületi Facebook-oldalakon.

Magyar Péter hétfőn jelentette be a jelöltállítási folyamat elindulását. November 23-án és 24-én a saját közösségük választ a három jelölt közül kettőt, ezután november 25. és 27. között bárki szavazhat, aki szerdától regisztrál a nemzethangja.hu oldalon. A végső győzteseket november 30-án ismerheti meg az ország. Két körzetben családi és egészségi okokból kitolják néhány héttel a jelöltállítást, de hamarosan a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 1-es, és a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 7-es választókerületében élők is megismerhetik a Tisza jelöltjeit.

A bejelentés óta kiderült, hogy több fővárosi képviselőjét, szakpolitikusát és a párt mellé állt közszereplőt, hírességet is indít az előválasztáson a Tisza Párt. Magyar Péter a jelöltekről azt mondta: „a politikai mocsáron kívülről érkeznek”, civil munkát végeztek eddig, és „hús-vér magyar emberek”, akiket a hazaszeretet és a tettvágy köt össze.

Az alábbi listában a párt főbb szereplői, illetve közismert személyiségek neveit soroltuk fel, mellettük a választókerületben még két-két további tiszás jelölt-jelölt van.

  • Nagy Ervin színész Dunaújvárosban (Fejér megye 4.) indul
  • Rost Andrea operaénekes: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 1. választókerület
  • Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök, a Tisza honvédelmi szakértője Hajdúszoboszlón (Hajdú-Bihar 5.) indul jelöltként
  • Radnai Márk, a Tisza egyik alelnöke: Esztergom, Komárom-Esztergom vármegye 2-es választókerület
  • Tarr Zoltán, a Tisza EP-képviselője és alelnöke: Soroksár (Budapest 16. választókerület)
  • Pósfai Gábor, a Decathlon korábbi ügyvezetője, közgazdász, a Tisza Párt operatív igazgatója: Pest 2-es számú választókerülete
  • Bujdosó Andrea, a párt budapesti képviselője és frakcióvezetője: Pest 3. választókerülete (várhatóan itt indul a Fidesz kommunikációs igazgatója, Menczer Tamás)
  • Forsthoffer Ágnes, a Tisza egyik alelnöke: Veszprém 2. választókerülete
  • Velkey György László, Magyar Péter kabinetfőnöke: Budapest 6. választókerület (Zugló, Hadházy Ákos körzete)
  • Bódis Kriszta, a Tisza társadalompolitikai szakértője: Budapest 2. választókerületében indul
  • Kulcsár Krisztián, világ- és Európa-bajnok, olimpiai ezüstérmes magyar párbajtőrvívó, a Magyar Olimpiai Bizottság volt elnöke: Budapest 10. választókerület
  • Tárkányi Zsolt, a Tisza Párt sajtófőnöke: Hajdú-Bihar 1-es választókerület

Az ATV összesítése szerint indul még Melléthei-Barna Márton (Somogy vármegye 3. választókerület), aki ügyvédként több perben is képviselte Magyar Pétert, és ő vette át párt háttérszervezetének, a Legyél a Változás Egyesületnek a vezetését Tarr Zoltántól.

Magyar Péter országjárásának főszervezője, Tóth Tamás Ráckevén, Pest 9-es választókerületben lesz jelölt. Porcher Áron, a Tisza Párt félig angol származású fővárosi önkormányzati képviselője, Budapest 15. választókerületében méretteti meg magát. Tanács Zoltán, a Tisza programalkotási szakembere Budapest I. választókerületében indul. Bóna Szabolcs, a Tisza Párt agrárszakértője is indul az előválasztáson, Győr-Moson-Sopron megye 3-as választókerületében, aminek a fideszes Gyopáros Alpár a képviselője.

A Tisza Párt jelöltállítására reagált Orbán Viktor is, aki szerint „túl baloldaliak, túl brüsszeliek és túl kockázatosak. Miért adnánk a kezükbe Magyarország sorsát?”

A Facebookon a kormányfő azt írta: „Déjà vu. Ellenzéki jelöltállítás. Újra itt van a nagy csapat.
Ugyanaz a baloldali gyülekezet, mint négy éve. Ez pedig tudjuk mit jelent. Ha Magyarországon a baloldalé a hatalom, akkor Brüsszel irányít. Hazugság a választások előtt, utána megszorítások, adóemelések, munkanélküliség és káosz.”

Orbán Balázs szerint a Tisza Párt bemutatott jelöltjei egyértelműen jelzik, egy baloldali konglomerátum állt össze 2022 után 2026-ban is a Fidesszel szemben. A miniszterelnök politikai igazgatója kedden az Igazság órája című online műsorban azt mondta, hogy „ők lesznek a politikai ellenfeleink. A baloldal újra felállt egy falanxban velünk szemben”.

Megjegyezte még, hogy a kormányzóképesség nagyon fontos versenyelőnye Magyarországnak a szomszédos országokkal összehasonlítva, ahol összetákolt konglomerátumszerű baloldali koalíciók vannak, melyek egymással is vitatkoznak, ami korlátozza az adott ország cselekvőképességét.

