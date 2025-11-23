Elkezdődött a belső szavazás a Tisza Párt jelöltállításának első fordulójában

A kiválasztás első fordulója november 24-én 19 óráig tart. Ebben a körben azok dönthetnek a 3-3 jelöltről, akik 2025. július 15. előtt tagjai voltak valamely Tisza Szigetnek, vagy önkéntes szerződéssel rendelkeztek – közölte Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke Facebook-oldalán.

Az első kör eredményét november 25-én, vagyis kedden reggel hozzák nyilvánosságra.

A pártelnök közleménye szerint a szavazás második fordulójára november 25. dél és november 27. 19 óra között kerül sor. Ekkor már az adott választókerületben lakcímmel rendelkező minden lakos szavazhat az első körből továbbjutó két jelöltre.