2025. november 23. vasárnap
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke beszédet mond a párt megemlékezésén a budapesti Széna téren az 1956-os forradalom és szabadságharc 68. évfordulóján 2024. október 23-án.
Elkezdődött a belső szavazás a Tisza Párt jelöltállításának első fordulójában

ELŐZMÉNYEK

Reggel 6 órakor elindult a szavazás a Nemzet Hangja oldalon a Tisza Párt jelölt-jelöltjeiről 103 választókerületben, már több ezren szavaztak – jelentette be Magyar Péter pártelnök a Facebook-oldalán.

A kiválasztás első fordulója november 24-én 19 óráig tart. Ebben a körben azok dönthetnek a 3-3 jelöltről, akik 2025. július 15. előtt tagjai voltak valamely Tisza Szigetnek, vagy önkéntes szerződéssel rendelkeztek – közölte Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke Facebook-oldalán.

Az első kör eredményét november 25-én, vagyis kedden reggel hozzák nyilvánosságra.

A pártelnök közleménye szerint a szavazás második fordulójára november 25. dél és november 27. 19 óra között kerül sor. Ekkor már az adott választókerületben lakcímmel rendelkező minden lakos szavazhat az első körből továbbjutó két jelöltre.

