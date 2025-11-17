ARÉNA - PODCASTOK
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője az Európai Néppárt (EPP) elnökével, Manfred Weberrel közösen tartott sajtótájékoztatóján Strasbourgban 2024. október 9-én.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Magyar Péter: elindult a Tisza Párt jelöltállítási folyamata

Infostart

A pártelnök közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy jelöltjeik között húsznál több orvos és gyógyszerész, ápolók és mentőápolók, tucatnyi pedagógus, félszáznál több doktori fokozattal rendelkező és majd 40 mérnök végzettségű szakember szerepel.

Rajtuk kívül művészek, kétkezi munkások, jogászok, szociális munkások, vállalkozók és gazdák is erősítik a TISZA csapatát. A választókerületenként 3-3 emberből két körben választanak majd, a jelöltek végső listája november 30-ára lesz nyilvános.

A Tisza párt elnöke a közösségi oldalára feltöltött videójában közölte: hétfő estétől lépésről lépésre bemutatkoznak a Tisza képviselőjelölt-jelöltjei a választókerületi Facebook-oldalakon. Azt mondta, minden választókerületnek külön Facebook-oldalt hoztak létre, ezek linkjét pedig közzéteszik a magyartisza.hu/jeloltallitas weboldalon.

"November 23-án és 24-én a saját közösségünk választ a három jelölt közül kettőt"

- ismertette, hozzátéve: ezután november 25. és 27. között bárki szavazhat, aki szerdától regisztrál a nemzethangja.hu oldalon. A végső győzteseket november 30-án ismerheti meg az ország - mondta.

Magyar Péter kitért arra is, hogy két körzetben családi és egészségi okokból kitolják néhány héttel a jelöltállítást, de hamarosan a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 1-es, és a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 7-es választókerületében élők is megismerhetik a Tisza jelöltjeit, "akik le fogják győzni az eddigi korrupt hatalom képviselőit."

"Ez az ország tele van tettre kész, szakmájukban és közösségükben elismert emberekkel, akik most úgy döntöttek, számukra a hazájuk lesz az első" - jelentette ki a pártelnök. Hangsúlyozta: "a kiválasztott jelöltek nemcsak azzal fogják emberségesebbé és működővé tenni Magyarországot, hogy végre leváltják ezt a korrupt hatalmat, hanem azzal is, hogy példát mutatnak."

Szavai szerint a jelöltek be fogják bizonyítani nagyon-nagyon sok munkával, alázattal, hazaszeretettel, hogy az állam "igenis lehet hasznos, szolgálhatja a magyar embereket, a politika pedig lehet értelmes munka és egyben szép hivatás is." Magyar Péter jelezte:

a munkacsoportjaikban már zajlik a kormányzásra való felkészülés, 2026 elején pedig bemutatják a részletes programjukat is.

"Ma már mi vagyunk a többség" - hangoztatta, hozzátéve: olyan ajánlatot kínálnak Magyarországnak, "amilyet a Fidesz tizenhat éve nem tudott és nem is akart."

"Nincs olyan erő, amely erősebb lenne annál a hitnél, hogy Magyarország jobbá tehető" - fogalmazott Magyar Péter.

