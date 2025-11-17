Rajtuk kívül művészek, kétkezi munkások, jogászok, szociális munkások, vállalkozók és gazdák is erősítik a TISZA csapatát. A választókerületenként 3-3 emberből két körben választanak majd, a jelöltek végső listája november 30-ára lesz nyilvános.

A Tisza párt elnöke a közösségi oldalára feltöltött videójában közölte: hétfő estétől lépésről lépésre bemutatkoznak a Tisza képviselőjelölt-jelöltjei a választókerületi Facebook-oldalakon. Azt mondta, minden választókerületnek külön Facebook-oldalt hoztak létre, ezek linkjét pedig közzéteszik a magyartisza.hu/jeloltallitas weboldalon.

"November 23-án és 24-én a saját közösségünk választ a három jelölt közül kettőt"

- ismertette, hozzátéve: ezután november 25. és 27. között bárki szavazhat, aki szerdától regisztrál a nemzethangja.hu oldalon. A végső győzteseket november 30-án ismerheti meg az ország - mondta.

Magyar Péter kitért arra is, hogy két körzetben családi és egészségi okokból kitolják néhány héttel a jelöltállítást, de hamarosan a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 1-es, és a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 7-es választókerületében élők is megismerhetik a Tisza jelöltjeit, "akik le fogják győzni az eddigi korrupt hatalom képviselőit."

"Ez az ország tele van tettre kész, szakmájukban és közösségükben elismert emberekkel, akik most úgy döntöttek, számukra a hazájuk lesz az első" - jelentette ki a pártelnök. Hangsúlyozta: "a kiválasztott jelöltek nemcsak azzal fogják emberségesebbé és működővé tenni Magyarországot, hogy végre leváltják ezt a korrupt hatalmat, hanem azzal is, hogy példát mutatnak."

Szavai szerint a jelöltek be fogják bizonyítani nagyon-nagyon sok munkával, alázattal, hazaszeretettel, hogy az állam "igenis lehet hasznos, szolgálhatja a magyar embereket, a politika pedig lehet értelmes munka és egyben szép hivatás is." Magyar Péter jelezte:

a munkacsoportjaikban már zajlik a kormányzásra való felkészülés, 2026 elején pedig bemutatják a részletes programjukat is.

"Ma már mi vagyunk a többség" - hangoztatta, hozzátéve: olyan ajánlatot kínálnak Magyarországnak, "amilyet a Fidesz tizenhat éve nem tudott és nem is akart."

"Nincs olyan erő, amely erősebb lenne annál a hitnél, hogy Magyarország jobbá tehető" - fogalmazott Magyar Péter.