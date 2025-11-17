ARÉNA - PODCASTOK
Silhouette of a hand putting a vote into the voting box on pale yellow background. Illustration of the concept of legislative election
Nyitókép: Dragon Claws/Getty Images

Női polgármestere lett Szabadegyházának

Infostart / MTI

A független Raufné Pavlicsek Lillát választották a Fejér vármegyei Szabadegyháza polgármesterének a vasárnapi időközi önkormányzati választáson.

Rengné Rádi Éva Ella jegyző tájékoztatása szerint a győztes jelölt 242 szavazatot kapott. A másik öt független jelölt közül Erdélyi József 137, Horváth Tamás 129, Szabó Gábor 119, Szabó István 25, Karácsony Ákos 22 voksot szerzett.

A község két szavazókörében 1673 választópolgár volt jogosult szavazni, közülük 674-en voksoltak, ami 40,29 százalékos részvételi arányt jelent.

Az időközi polgármester-választásra azért volt szükség, mert a korábbi településvezető, Csanádi Zoltán (független) augusztus 26-án lemondott tisztségéről. Erről részletesen beszámoltunk az Infostarton.

