Női polgármestere lett Szabadegyházának

Rengné Rádi Éva Ella jegyző tájékoztatása szerint a győztes jelölt 242 szavazatot kapott. A másik öt független jelölt közül Erdélyi József 137, Horváth Tamás 129, Szabó Gábor 119, Szabó István 25, Karácsony Ákos 22 voksot szerzett.

A község két szavazókörében 1673 választópolgár volt jogosult szavazni, közülük 674-en voksoltak, ami 40,29 százalékos részvételi arányt jelent.

Az időközi polgármester-választásra azért volt szükség, mert a korábbi településvezető, Csanádi Zoltán (független) augusztus 26-án lemondott tisztségéről. Erről részletesen beszámoltunk az Infostarton.