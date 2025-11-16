ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.43
usd:
330.82
bux:
107297.46
2025. november 16. vasárnap Ödön
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Valaki leadja a szavazatát az urnába egy választáson.
Nyitókép: Unsplash

Hamarosan olyan változások jönnek, hatan pályáznak a lemondott polgármester helyére

Infostart

Vasárnap tartják Szabadegyházán az időközi polgármester-választást, miután a település korábbi vezetője, Csanádi Zoltán lemondott tisztségéről.

Csanádi Zoltán 2025. augusztus 26-án mondott le polgármesteri posztjáról, hivatalosan a település életében várható változásokra hivatkozva, amelyek újfajta szemléletet és „21. századi fiatalos lendületet” igényelnek - írta még a nyáron a feol.hu.

A lemondott polgármestert a 2024. június 9-i általános önkormányzati választásokon választották meg tisztségébe. Ekkor két független jelölt indult ellene, akinek szinte semmi esélyük sem volt. Kétszer annyi voksot gyűjtött be mint kettőjük együtt.

A mostani, rendkívüli választásban a helyzet más, hiszen hat független jelölt közül kell választaniuk a szabadegyházi embereknek, és a jelöltek között van egy hölgy is.

A tisztségért indulók

A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint hat jelöltet vettek nyilvántartásba, valamennyien függetlenként mérettetik meg magukat a mai választáson:

  • Erdélyi József
  • Horváth Tamás
  • Karácsony Ákos
  • Raufné Pavlicsek Lilla
  • Szabó Gábor
  • Szabó István

A szavazóhelyiségek reggel 6 órakor nyitnak és este 7 óráig tartanak nyitva. A községben két szavazókörben több mint 1600 választópolgár adhatja le voksát.

Szabadegyháza település

Szabadegyháza a Fejér vármegyei Dunaújvárosi járásban található. A település viszonylag közel helyezkedik el a 62-es főúthoz, Dunaújvárostól északra. A falu életében meghatározó szerepet tölt be a helyi ipari park és a közösségi életre is kiterjedő mezőgazdasági tevékenység.

Kezdőlap    Belföld    Hamarosan olyan változások jönnek, hatan pályáznak a lemondott polgármester helyére

időközi polgármester-választás

választás

szabadegyháza

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor országjárása első állomásán, Győrben: „veszély van!”

Orbán Viktor országjárása első állomásán, Győrben: „veszély van!”

Győrben kezdte karácsonyig tartó országjárását a kormányfő. Olyan érzései vannak, mint amiket a történetírók leírtak az első világháború előtti időszakról. Ukrajna ügyében reagált arra a vádra, mely szerint a magyar narratíva gyakran egybeesik az orosszal. A háborús fenyegetettség mentén szerinte össze kell szednie magát. A háború elején az oroszok szerinte azt ajánlották, hogy két megyét adjanak át az ukránok, és ne lépjenek be a NATO-ba. Erre az ukránok angolszász nyomásra nemet mondtak, ezek után az orosz igény négy megyére vonatkozik már.
 

Magyar Péter szintén Győrben: „kitől fél, elnök úr?”

Megvan, mikor mutatják be a Tisza jelölt-jelöltjeit

Felmérték az Orbán Viktor és Magyar Péter iránti bizalmat

Itt a Mesterterv legújabb adása: Orbán Viktor akcióban, megtorpant a Tisza

Plakátkampány indult Magyar Péter és a Tisza Párt ellen, méghozzá Győrben

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Bulituristák vagy tudatos utazók: miért vonzó Magyarország? Csendes Olivér, Inforádió, Aréna
Washington után: erősödik-e a magyar álláspont az EU-ban? Bóka János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.17. hétfő, 18:00
Nemes Imre
országos főállatorvos, a Nébih elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Vlagyimir Putyin és Benjamin Netanjahu Gázáról egyeztetett

Vlagyimir Putyin és Benjamin Netanjahu Gázáról egyeztetett

Vlagyimir Putyin orosz elnök és Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök telefonon egyeztettek a közel-keleti helyzetről, különös tekintettel a gázai fejleményekre és a tűzszünet végrehajtására. A két vezető az iráni nukleáris programot és a szíriai stabilizáció kérdéseit is áttekintette, írja a TASZSZ.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Halálos vonatrodeo Ausztriában: menet közben, a vonat tetejéről zuhant a sínekre egy fiatal nő

Halálos vonatrodeo Ausztriában: menet közben, a vonat tetejéről zuhant a sínekre egy fiatal nő

A hatóságok rövid keresés után a sínek mellett találták meg a lány holttestét. A mentők már nem tudtak rajta segíteni.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Feud erupts between Trump and longtime ally Marjorie Taylor Greene

Feud erupts between Trump and longtime ally Marjorie Taylor Greene

The Georgia congresswoman has criticised Trump's foreign policy and handling of Jeffrey Epstein files.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 15. 20:49
Legendás járművek jelennek meg Budapest utcáin – képek
2025. november 15. 20:13
Eitmann Norbert: a fogyasztóvédelem kiemelt figyelmet szentel a gyermekvédelemnek és az élelmiszerbiztonságnak 2026-ban
×
×
×
×