Hamarosan olyan változások jönnek, hatan pályáznak a lemondott polgármester helyére

Csanádi Zoltán 2025. augusztus 26-án mondott le polgármesteri posztjáról, hivatalosan a település életében várható változásokra hivatkozva, amelyek újfajta szemléletet és „21. századi fiatalos lendületet” igényelnek - írta még a nyáron a feol.hu.

A lemondott polgármestert a 2024. június 9-i általános önkormányzati választásokon választották meg tisztségébe. Ekkor két független jelölt indult ellene, akinek szinte semmi esélyük sem volt. Kétszer annyi voksot gyűjtött be mint kettőjük együtt.

A mostani, rendkívüli választásban a helyzet más, hiszen hat független jelölt közül kell választaniuk a szabadegyházi embereknek, és a jelöltek között van egy hölgy is.

A tisztségért indulók

A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint hat jelöltet vettek nyilvántartásba, valamennyien függetlenként mérettetik meg magukat a mai választáson:

Erdélyi József

Horváth Tamás

Karácsony Ákos

Raufné Pavlicsek Lilla

Szabó Gábor

Szabó István

A szavazóhelyiségek reggel 6 órakor nyitnak és este 7 óráig tartanak nyitva. A községben két szavazókörben több mint 1600 választópolgár adhatja le voksát.

Szabadegyháza település

Szabadegyháza a Fejér vármegyei Dunaújvárosi járásban található. A település viszonylag közel helyezkedik el a 62-es főúthoz, Dunaújvárostól északra. A falu életében meghatározó szerepet tölt be a helyi ipari park és a közösségi életre is kiterjedő mezőgazdasági tevékenység.