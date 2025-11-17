Bambi úszott a Tiszában - a szakember fontos dologra kéri az embereket

A jelenség nem egyedülálló, de szokatlan látvány volt a Tisza-partot kedvelők Facebook-csoportjában megosztott felvételen, ahol kommentelők számoltak be arról, hogy korábban már láttak mókust vagy vaddisznót is átúszni a folyón - írja a szon.hu.

A felmerült aggodalmakra reagálva Fazekas Gergely, az Országos Magyar Vadászkamara Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Területi Szervezetének titkára arról beszélt, hogy

az őzek, szarvasok és a többi csülkös vad is kimondottan jól úsznak,

és a vízfelület átszelése számukra egy teljesen természetes módja a közlekedésnek.

„A szarvas és az őz nem jön zavarba ha a folyó túloldalára kell mennie, mert ott például zöldebb a lucerna, vagy éppen meghajkurászta egy róka vagy sakál és a vízbe ugrott” – magyarázta a szakember.

Az, hogy az őz hosszában úszott a folyóban, a szakember szerint azzal magyarázható, hogy a túlparton keresett egy alkalmas, laposabb helyet a partra mászásra.

Bár az őz úszástechnikája kiváló, Fazekas Gergely felhívta a figyelmet az egyetlen veszélyes tényezőre: az emberi zavarásra.

Ha az őz észreveszi, hogy a parton állnak vagy mozognak emberek, nem mer kijönni a vízből. Ha az állat nem tud pihenni és megszáradni, kimerülhet és elpusztulhat. A szakember ezért nyomatékosan kérte, hogy az ilyen állatokat hagyják békén, és ne nézelődjenek a parton, amíg a vad ki nem jut a vízből.

A korábbi tiszai árvizek idején is csak azzal lehetett segíteni az úszkáló őzeken, ha a nézelődők elmentek a töltésről.