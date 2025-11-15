ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.43
usd:
330.82
bux:
107297.46
2025. november 15. szombat Albert, Lipót
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Eitmann Norbert: a fogyasztóvédelem kiemelt figyelmet szentel a gyermekvédelemnek és az élelmiszerbiztonságnak 2026-ban

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke az InfoRádióban arról beszélt, hogy mely területek kapnak kiemelt fókuszt a hatóság jövő évi programjában, de arról is beszámolt, hogy bár a kormányhivatalt csak idén januárban hozták létre, a fogyasztók máris nagy bizalommal fordulnak hozzá a vonatkozó ügyekben.

A fogyasztóvédelemben a gyermekek védelme lesz a fókuszban 2026-ban, de az online értékesítés átfogó ellenőrzésére is nagy hangsúlyt fektetnek. Az élelmiszerbiztonságban a gyrosbüféket és a távol-keleti éttermeket fogják vizsgálni.

„73 különböző vizsgálati területet tartalmaz az NKFH 2026. évi ellenőrzési és vizsgálati programja, és ez magában foglalja a szolgáltatás-ellenőrzési, a kereskedelmi, termékbiztonsági, laboratóriumi és élelmiszerbiztonsági vizsgálatokat” – mondta az InfoRádióban Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke. Úgy jellemezte a programot, hogy

„a hatóság mindenhol ott lesz, ahol fogyasztó és vállalkozás valamilyen kapcsolatba lép”, és ahol a vállalkozások részére meghatározott szabályok, kötelezettségek vannak előírva, az NKFH és a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok pedig azt fogják vizsgálni, hogy a vállalkozások betartják-e ezeket a szabályokat.

A sajtófőnök elmondta, az összes említett területen lesznek fókuszpontok, így jövőre a fogyasztóvédelemben kifejezetten a gyermekek védelme lesz kiemelt helyen, például a reklámszabályok, értékesítési tilalmak vizsgálata kapcsán. De megemlítette még a fogyasztók készpénzhasználathoz való jogának érvényesítését, a kuponos és szezonális akciók és az online értékesítés átfogó ellenőrzését is.

Élelmiszerbiztonság és higiénia szempontjából az NKFH „ott lesz” a kockázatos termékek, illetve a fogyasztók körében nagyon népszerű termékek területén is, legyen szó a gyrosozókról, kávol-keleti éttermekről. Termékbiztonság és piacfelügyelet tekintetében különös figyelmet kapnak majd a játszóterek, szabadidős eszközök – tette hozzá Eitmann Norbert.

Az NKFH sajtófőnöke külön kiemelte az egyik ellenőrzési területet, mégpedig a harmadik országból érkező termékek biztonságosságát. Mint mondta,

az a hatóság célja, hogy ne kerülhessenek be a magyar kereskedelmi piacra olyan termékek, amelyek veszélyesek a fogyasztókra.

Ennek megfelelően, a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal együttműködve, már a vámhatáron igyekeznek majd megállítani ezeket a produktumokat. Ha pedig valamilyen úton-módon mégis kereskedelmi forgalomba kerül egy ilyen termék, azt természetesen kivonják.

Eitmann Norbert úgy látja, és ez a hatóság tapasztalata is, hogy a fogyasztók egyre jobban bíznak a fogyasztóvédelemben, illetve egyre tudatosabbak. Ha tehát bármilyen probléma felmerül a vállalkozással, kereskedővel, akkor megpróbálják érvényesíteni jogaikat, azaz megpróbálják bejelenteni a hibát a vállalkozás felé, akár e-mailben, akár telefonon, jegyzőkönyvet vetetnek fel, és ha nem sikerül megoldani a problémát, akkor jogi útra terelik a dolgot, békéltető testülethez vagy az NKFH-hoz fordulnak.

„A bizalmat konkrét számokkal is alá lehet támasztani a sajtófőnök szerint, ugyanis most már évi 19-20 ezer esetben keresik fel a fogyasztók a kormányhivatalokat, és kifejezetten az NKFH-t i, amit ráadásul még csak idén januárban hoztak létre”

– hangsúlyozta. Azt is elismerte, hogy van még javítani való, és a fogyasztóknak sem árt még tudatosabbnak lenni akár a vásárlást megelőzően, és azokban az esetekben is, ha valamilyen fogyasztóvédelmi probléma merül fel, és ilyenkor hova fordulhatnak a jogaik érvényesítése érdekében.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Eitmann Norbert: a fogyasztóvédelem kiemelt figyelmet szentel a gyermekvédelemnek és az élelmiszerbiztonságnak 2026-ban

fogyasztóvédelem

kereskedelem

gyermekvédelem

online

nkfh

eitmann norbert

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor országjárása első állomásán, Győrben: „veszély van!”

Orbán Viktor országjárása első állomásán, Győrben: „veszély van!”

Győrben kezdte országjárását a kormányfő, a nagyobbik kormánypárt elnöke. Olyan érzései vannak, mint amiket a történetírók leírtak az első világháború előtti időszakról. Ukrajna ügyében reagált arra a vádra, mely szerint a magyar narratíva gyakran egybeesik az orosszal. A háború fenyegetettség mentén szerinte össze kell szednie magát. A háború elején az oroszok szerinte azt ajánlották, hogy két megyét adjanak át az ukránok, és ne lépjenek be a NATO-ba. Erre az ukránok angolszász nyomásra nemet mondtak, ezek után az orosz igény négy megyére vonatkozik már, erre viszont most már a nyugat nem talál eszközt. Az Írország elleni vasárnapi vb-selejtezőn kiderül, "milyen férfiak vagyunk".
 

Magyar Péter szintén Győrben: „kitől fél, elnök úr?”

Megvan, mikor mutatják be a Tisza jelölt-jelöltjeit

Felmérték az Orbán Viktor és Magyar Péter iránti bizalmat

Itt a Mesterterv legújabb adása: Orbán Viktor akcióban, megtorpant a Tisza

Plakátkampány indult Magyar Péter és a Tisza Párt ellen, méghozzá Győrben

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Bulituristák vagy tudatos utazók: miért vonzó Magyarország? Csendes Olivér, Inforádió, Aréna
Washington után: erősödik-e a magyar álláspont az EU-ban? Bóka János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.17. hétfő, 18:00
Nemes Imre
országos főállatorvos, a Nébih elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Támadás érte Oroszország végítéletnapi állomását, a köd leple alatt törnek utat az orosz páncélosok - Híreink az ukrajnai háborúról szombaton

Támadás érte Oroszország végítéletnapi állomását, a köd leple alatt törnek utat az orosz páncélosok - Híreink az ukrajnai háborúról szombaton

Érkeznek az új típusú siklóbombák a frontra: Oroszország  idén 500 új, nagyobb hatótávolságú változatot gyárthat ukrán értesülések szerint. Miközben Európa hatalmai a hibrid fenyegetésekre készülnek, Keleten az oroszok megindultak: pénteken nemcsak Pokrovszk és Kupjanszk került veszélybe, hanem pár lépésre kerültek a támadók az észak-donyecki Limanhoz és a Zaporizzsjában található Huljajpoléhez. Az orosz hadsereg tegnap bejelentette Oresztopil és Rih elfoglalását, szombaton egy újabb települést vettek ellenőrzésük alá, a Zaporizzsja régióban fekvő Jablukove falut. Mindeközben az orosz-ukrán határon Észak-Korea katonái dolgoznak Kurszk régió aknamentesítésén. Cikkünk percről percre frissül az orosz-ukrán háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Halálos vonatrodeo Ausztriában: menet közben, a vonat tetejéről zuhant a sínekre egy fiatal nő

Halálos vonatrodeo Ausztriában: menet közben, a vonat tetejéről zuhant a sínekre egy fiatal nő

A hatóságok rövid keresés után a sínek mellett találták meg a lány holttestét. A mentők már nem tudtak rajta segíteni.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
BBC now faces tough legal battle with world's most powerful man. What happens next?

BBC now faces tough legal battle with world's most powerful man. What happens next?

Anyone who thought an apology to Donald Trump was going to stop his threat of a lawsuit was deluded, writes Culture and Media Editor Katie Razzall.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 15. 19:56
Szakértő: az életünk múlhat a szűrővizsgálatokon
2025. november 15. 17:04
Kecskefűz, hamvas éger, rezgőnyár – még lehet szavazni az Év Fájára
×
×
×
×