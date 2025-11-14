ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.42
usd:
330.89
bux:
107297.46
2025. november 14. péntek Aliz
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A budapesti 41-es jelzésű villamos a Bécsi út/Vörösvári út és a Kamaraerdei Ifjúsági Park között közlekedik. A főváros leghosszabb villamosvonala.
Nyitókép: Getty Images/Eva-Katalin

Változás két fővárosi villamos vonalán

Infostart / MTI

A 41-es villamos november 15. és 23. között csak a Bécsi út/Vörösvári út és a Balatoni út között közlekedik, a Savoya Park és a Kamaraerdei Ifjúsági Park között pótlóbusz jár majd. Karbantartás miatt az 50-es villamos helyett a teljes szakaszon pótlóbusz jár szombaton, az Üllői úton befelé a Haladás utcánál időszakos sávlezárásra is készülni kell.

A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint a 41-es villamos vonalán karbantartást végeznek, ezért lezárják a XI. kerületben a Muskétás utcát a Susulyka utcánál.

A villamos és a pótlóbusz között az Ady Endre úti megállóhelyeken (Kelenvölgy-Péterhegy és Rózsavölgy alsó között) biztosított az átszállási lehetőség – írták.

A BKK a 41-es villamos külső, a Kelenvölgy-Péterhegy és a Kamaraerdei Ifjúsági Park közötti szakaszáról a belváros felé tartóknak a Péterhegyi úton közlekedő 150-es, 250-es, 250B, 251-es, 251A, a kamaraerdei 87-es, 87A és 187-es autóbuszokat, majd a 4-es metró igénybevételét ajánlja.

50-es villamos

A Határ út és Pestszentlőrinc, Béke tér között pótlóbusz jár majd. A pótlóbuszok a Béke tér és a Mednyánszky utca között is közlekednek, és megállnak a 193E megállóhelyeken.

A pótlóbuszokra a Határ úti végállomáson, az Üllői úton a 914-es és a 950-es autóbusz Pestszentlőrinc irányú megállóhelyén, a Béke térnél pedig a 193E autóbusz Kőbánya-Kispest irányú megállóhelyén lehet felszállni – írták.

A BKK a 3-as metró elérésére a Szarvas csárda tér térségéből a 182-es és a 184-es autóbuszokat, a Margó Tivadar utca térségéből a 136-os autóbuszt ajánlja. A kispesti szakaszon a 93-as és a 93A autóbuszok biztosítanak alternatív eljutási lehetőséget – olvasható a közleményben.

Kezdőlap    Belföld    Változás két fővárosi villamos vonalán

villamos

bkk

pótlóbusz

közösségi közlekedés

41-es villamos

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Bóka János: Magyarország számára nincs elveszett uniós forrás

Bóka János: Magyarország számára nincs elveszett uniós forrás
Nincs olyan uniós forrás, amit elvesztett Magyarország, csak olyan, amit még nem sikerült visszaszerezni – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter. Hangsúlyozta: a magyar emberek azokhoz a pénzekhez, ami megilleti őket, hozzá fognak jutni, ám ez egy hosszú folyamat.
 

Bóka János: kísérletek zajlottak arra, hogy Magyarország amerikai pozícióját aláássák

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Bulituristák vagy tudatos utazók: miért vonzó Magyarország? Csendes Olivér, Inforádió, Aréna
Washington után: erősödik-e a magyar álláspont az EU-ban? Bóka János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.17. hétfő, 18:00
Nemes Imre
országos főállatorvos, a Nébih elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Fontos találkozón vett részt Orbán Viktor

Fontos találkozón vett részt Orbán Viktor

Orbán Viktor miniszterelnök pénteken hivatalában fogadta Zoran Milanovićot, a Horvát Köztársaság elnökét - tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Már nem csak a szemed, a füled is átver: durva, de 3 AI-generált zene uralta le a friss Spotify-toplistát

Már nem csak a szemed, a füled is átver: durva, de 3 AI-generált zene uralta le a friss Spotify-toplistát

A Deezer streaming alkalmazás szerdán közzétett tanulmánya szerint naponta mintegy 50 000 mesterséges intelligencia által generált dalt töltenek fel a platformra.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump to order investigation into Epstein's alleged ties to Clinton and banks

Trump to order investigation into Epstein's alleged ties to Clinton and banks

Trump said on social media he was seeking investigations into Clinton, Larry Summers as well as JP Morgan and other major banks.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 14. 20:25
A nyugdíjak svájci indexálását sürgeti a DK
2025. november 14. 19:59
Fontos figyelmeztést adott ki a Magyar Posta
×
×
×
×