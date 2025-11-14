Változás két fővárosi villamos vonalán

A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint a 41-es villamos vonalán karbantartást végeznek, ezért lezárják a XI. kerületben a Muskétás utcát a Susulyka utcánál.

A villamos és a pótlóbusz között az Ady Endre úti megállóhelyeken (Kelenvölgy-Péterhegy és Rózsavölgy alsó között) biztosított az átszállási lehetőség – írták.

A BKK a 41-es villamos külső, a Kelenvölgy-Péterhegy és a Kamaraerdei Ifjúsági Park közötti szakaszáról a belváros felé tartóknak a Péterhegyi úton közlekedő 150-es, 250-es, 250B, 251-es, 251A, a kamaraerdei 87-es, 87A és 187-es autóbuszokat, majd a 4-es metró igénybevételét ajánlja.

50-es villamos

A Határ út és Pestszentlőrinc, Béke tér között pótlóbusz jár majd. A pótlóbuszok a Béke tér és a Mednyánszky utca között is közlekednek, és megállnak a 193E megállóhelyeken.

A pótlóbuszokra a Határ úti végállomáson, az Üllői úton a 914-es és a 950-es autóbusz Pestszentlőrinc irányú megállóhelyén, a Béke térnél pedig a 193E autóbusz Kőbánya-Kispest irányú megállóhelyén lehet felszállni – írták.

A BKK a 3-as metró elérésére a Szarvas csárda tér térségéből a 182-es és a 184-es autóbuszokat, a Margó Tivadar utca térségéből a 136-os autóbuszt ajánlja. A kispesti szakaszon a 93-as és a 93A autóbuszok biztosítanak alternatív eljutási lehetőséget – olvasható a közleményben.