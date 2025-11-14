ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.86
usd:
330.91
bux:
107270.58
2025. november 14. péntek Aliz
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
18 éven felülieknek
Az ön által letölteni kívánt tartalom olyan elemeket tartalmaz, amelyek Mttv. által rögzített besorolás szerinti V. vagy VI. kategóriába tartoznak, és a kiskorúakra káros hatással lehetnek.

Ha szeretné, hogy az ilyen tartalmakhoz kiskorú ne férhessen hozzá, használjon szűrőprogramot
MÉG NEM VAGYOK 18 ÉVES
Nyitókép: Facebook/Rendészeti Államtitkárság

Szívszorító videón a tragikus, öt halálos áldozatot követelő vonatbaleset – 18+

Infostart

A vasúti átjáróba felszerelt kamera felvette a szentmártonkátai tragédiát.

A Rendészeti Államtitkárság osztott meg egy videót, amelynek megnézését csak erős idegzetűek vállalják.

A drámai képsorokat azért tették közzé, hogy elrettentésül és figyelemfelhívásul szolgáljanak minden közlekedő számára: önmaguk és másik iránt felelősséggel tartoznak.

Mint írták, a szentmártonkátai vasúti átjáróban hat fiatal élet tört ketté. „Az egyetlen túlélő és az öt halálos áldozat családja, szerettei soha nem feledik azt a végzetes, de elkerülhető manővert” – fogalmaztak.

Az InfoRádióban korábban közlekedéspszichológus magyarázta el a vasúti tragédiák hátterét.

Alább megnézhető a videó – csak erős idegzetűeknek!

Azt írták még a videóban, hogy idén már 13 baleset történt vasúti átjárókban, ezekben 9 ember vesztette életét. Legutóbb Szentmártonkátán, november 5-én egy sofőr figyelmen kívül hagyta a piros jelzést és kikerülte a félsorompót is, és a vonat elé hajtott. A hat utasból öten elhunytak, egy fiatal súlyos, életveszélyes állapotban került kórházba.

Kezdőlap    Belföld    Szívszorító videón a tragikus, öt halálos áldozatot követelő vonatbaleset – 18+

baleset

vasúti átjáró

halálos áldozatok

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ez így most már mateklecke is – A négyes körbeverés miatt a menny és a pokol is várhat a magyar labdarúgó-válogatottra

Ez így most már mateklecke is – A négyes körbeverés miatt a menny és a pokol is várhat a magyar labdarúgó-válogatottra

Az írek dublini győzelmével nyílttá vált a helyzet matematikailag a labdarúgó-világbajnoki selejtezős csoportban, a magyar csapat még nem biztosan pótselejtezős, de akár első is lehet, tehát egyenes ágon is kijuthat a vb-re. És ki is eshet. Portugália verte Magyarországot, Magyarország verte Örményországot, Örményország Írországot, Írország pedig Portugáliát. Mutatjuk a lehetőségek hálóját!
 

Több mint 200 magyar sportvezető szurkolt együtt Szoboszlaiéknak

Háborog Cristiano Ronaldo piros lapja miatt a portugál szövetségi kapitány – videó

Kikaptak a portugálok, sorsdöntő mérkőzés vár a magyarokra

„Kijött a vakond” az utolsó örmény helyzetnél – Értékelések a vb-pótselejtező küszöbén

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Washington után: erősödik-e a magyar álláspont az EU-ban? Bóka János, Inforádió, Aréna
Csődbe megy Budapest, vagy megoldják okosban? Kiss Ambrus, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.14. péntek, 18:00
Csendes Olivér
a Visit Hungary Zrt. vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Így ütközik a statisztika a valósággal Európa gazdasági csodaországában

Így ütközik a statisztika a valósággal Európa gazdasági csodaországában

Az elmúlt 15 évben már-már megszokottá vált, hogy Európa leggyorsabban növő gazdasága az ír volt, a többször 20 százalékos GDP-bővülést felmutató ország pedig látszólag óriási fejlődést tudhat magáénak. A valóság azonban nem ennyire egyértelmű: a nemzetközi nagyvállalatok jelenléte komoly mértékben torzítják a hagyományos gazdaságstatisztikákat, amelyek így alkalmatlanok a valós viszonyok jellemzésére. Az ír statisztikai hivatal egyedi módszertanok bevezetésével igyekezett is orvosolni ezt a problémát, a technikai elszámolások hatásától tisztított adatok pedig már azt mutatják, hogy szárnyalás helyett inkább tartós, de lassabb ütemű növekedés jellemezte Írország elmúlt évtizedét.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Új fejlemények jöttek száj- és körömfájás ügyben: ez lehet most az igazán nagy áttörés

Új fejlemények jöttek száj- és körömfájás ügyben: ez lehet most az igazán nagy áttörés

A kormány 12 hónapra emeli a bérgarancia támogatást és újraindítja a MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogramot is.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Russian drone slams into block of flats in deadly wave of strikes across Kyiv

Russian drone slams into block of flats in deadly wave of strikes across Kyiv

Six areas of the capital are hit, and a further attack on a market in the south kills two others.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 14. 13:44
Felhívást tett az Oktatási Hivatal
2025. november 14. 12:20
Országos főállatorvos: szigorítani kell, újra felbukkant a madárinfluenza és a sertéspestis
×
×
×
×