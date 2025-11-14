Szívszorító videón a tragikus, öt halálos áldozatot követelő vonatbaleset – 18+

A Rendészeti Államtitkárság osztott meg egy videót, amelynek megnézését csak erős idegzetűek vállalják.

A drámai képsorokat azért tették közzé, hogy elrettentésül és figyelemfelhívásul szolgáljanak minden közlekedő számára: önmaguk és másik iránt felelősséggel tartoznak.

Mint írták, a szentmártonkátai vasúti átjáróban hat fiatal élet tört ketté. „Az egyetlen túlélő és az öt halálos áldozat családja, szerettei soha nem feledik azt a végzetes, de elkerülhető manővert” – fogalmaztak.

Az InfoRádióban korábban közlekedéspszichológus magyarázta el a vasúti tragédiák hátterét.

Alább megnézhető a videó – csak erős idegzetűeknek!

Azt írták még a videóban, hogy idén már 13 baleset történt vasúti átjárókban, ezekben 9 ember vesztette életét. Legutóbb Szentmártonkátán, november 5-én egy sofőr figyelmen kívül hagyta a piros jelzést és kikerülte a félsorompót is, és a vonat elé hajtott. A hat utasból öten elhunytak, egy fiatal súlyos, életveszélyes állapotban került kórházba.