Bóka János: kísérletek zajlottak arra, hogy Magyarország amerikai pozícióját aláássák

Maga a washingtoni amerikai-magyar csúcstalálkozó, illetve az elért megállapodások véget vetnek azoknak a híreszteléseknek, várakozásoknak, amelyek arra irányultak, hogy éket verjenek Magyarország és az Egyesült Államok új elnöki adminisztrációja közé – jelentette ki Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter az InfoRádió Aréna című műsorában.

„Amikor az elnökválasztási kampány zajlott, még elnökjelöltként Donald Trump többször hivatkozott a magyar miniszterelnökre, a közöttük lévő viszonyra, arra, hogy ő személyesen is milyen nagyra tartja a Orbán Viktort, illetve bizonyos politikai alapkérdésekben is hivatkozott rá, például a migrációhoz és az alapvető civilizációs értékekhez való viszonyát tekintve, vagy hogy mit gondol a szuverenitásról, a nemzeti érdekekről” – idézte fel.

Elmondása szerint volt egy olyan várakozás is, hogy az új amerikai elnöki adminisztráció Magyarországot erősíti az Európai Unióban. Ez szerinte valóban bekövetkezett, ráadásul már azelőtt, hogy Donald Trump hivatalba lépett volna. Példaként Bóka János azt hozta fel, amikor az elnökválasztás eredményének ismeretében, de még Donald Trump hivatalba lépése előtt tartották Magyarországon az Európai Tanács informális ülését,

már akkor úgy fordultak a magyar miniszterelnökhöz az itt lévő állam- és kormányfők, mint akinek nagyon szoros kapcsolata van az amerikai elnökkel. Ez a politikai súlyát, a tekintélyét növelte.

„Amióta pedig az amerikai elnök hivatalba lépett, az európai intézmények, illetve egyes európai uniós tagállamok részéről szisztematikus kísérletek zajlottak arra, hogy Magyarország pozícióját ebben a kapcsolatban aláássák, valamilyen módon éket verjenek Magyarország és az Egyesült Államok közé, és vagy az amerikai elnök béketörekvéseit igyekezzenek kisiklatni, vagy eltérítsék őt a célkitűzéseitől. Ez a látogatás szerintem véget vetett ezeknek a törekvéseknek. Ilyen politikai közösséget, ilyen erős stratégiai partnerséget nem lehet zavaró berepülésekkel aláásni, meggyengíteni” – értékelt Bóka János, aki szerint ez hozzáadott értéket, súlyt ad a magyar pozíciónak az Európai Unión belül is.