Fertőző baktériumot mutattak ki a csapvízben Várpalota egyes részein

E. coli baktérium jelenlétét mutatták ki a várpalotai Kossuth-laktanya, majd a Mandulás-laktanya ivóvízrendszerében – számolt be róla a veol.hu.

A városi vízhálózat vizsgálata után kiderült, hogy az nincs veszélyeztetve. Több kontrollmintavétel is készült, melyek negatív eredményt mutattak, majd november 10-én is végeztek mintavételeket, ezek eredményeiről a település polgármestere számolt be Facebook-oldalán.

Az Escherichia coli (E. coli) baktérium jelenléte az ivóvízben komoly egészségügyi kockázatot jelenthet. A baktérium bizonyos törzsei súlyos gyomor- és bélrendszeri megbetegedéseket okozhatnak, például hasmenést, hányást, lázat, és egyes esetekben veseproblémákat is kiválthatnak.

A polgármester tájékoztatása szerint a november 9-i információkhoz képest nem érkezett a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályától olyan értesítés, amely alapján a város bármely területén az ivóvízfogyasztást korlátozni kellene.

A megyei híroldal szerint Campanari-Talabér Márta polgármester keddre ígért bővebb tájékoztatást. Emellett kedden 10 és 12 óra között a Mandulás Laktanya melletti lakótelepen műszaki munkáltok miatt a vízszolgáltatás szünetelni fog.