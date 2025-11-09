Lezuhant egy futó egy szikláról Oroszlány és Gánt között

A szakértők szerint mostanra drasztikusan lelassult és megváltozott az ember biológiai evolúciója, sőt, talán teljesen meg is állt. Orvostudományunk és társadalmi intézményeink ma már lehetővé teszik, hogy olyan génvariánsok is továbböröklődjenek, amelyek korábban kiszelektálódtak volna. Eközben a kulturális evolúció példátlan ütemre kapcsolt: a tudás, a technológia és az intézmények gyorsabban formálják életünket, mint ahogy génjeink alkalmazkodhatnának. A biológiai és kulturális tempó szétcsúszása új feszültségeket hoz létre a test és a társadalom között, a munkaerőpiacon éppúgy, mint a pszichés állóképesség terén. A kérdés ma már nem az, folytatódik-e az evolúció, hanem az, hogyan alakult át, és milyen jövőt rajzol ki számunkra, és a gazdaság miként alkalmazkodik ehhez.