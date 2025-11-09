ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 9. vasárnap
Nyitókép: Unsplash

Lezuhant egy futó egy szikláról Oroszlány és Gánt között

Infostart

A futót mentőboardon juttatták el a mentőhelikopterig a tűzoltókj.

Az oroszlányi önkormányzati tűzoltók mentőkötelekkel, mászóövekkel, láncfűrésszel felszerelkezve, egy terepjáró segítségével közelítették meg a bajbajutottat - közölte a katasztrófavédelem.

Már órákban mérik az ukrán hadsereg súlyos vereségét

A donyecki Pokrovszk városának várható elfoglalása jelenti Oroszország 2025-ös legnagyobb katonai céljának teljesítését. Az erődváros a Donyeck megyei „erődövezet” kulcsfontosságú déli pontja, amelynek elvesztése megnyithatja az utat a teljes medence orosz megszállása, valamint az ukrán belső területek elleni támadás felé.
Evolúció 2.0: az emberi tudás legyőzte a biológiát, ami miatt újraértékelhetjük az életünket

A szakértők szerint mostanra drasztikusan lelassult és megváltozott az ember biológiai evolúciója, sőt, talán teljesen meg is állt. Orvostudományunk és társadalmi intézményeink ma már lehetővé teszik, hogy olyan génvariánsok is továbböröklődjenek, amelyek korábban kiszelektálódtak volna. Eközben a kulturális evolúció példátlan ütemre kapcsolt: a tudás, a technológia és az intézmények gyorsabban formálják életünket, mint ahogy génjeink alkalmazkodhatnának. A biológiai és kulturális tempó szétcsúszása új feszültségeket hoz létre a test és a társadalom között, a munkaerőpiacon éppúgy, mint a pszichés állóképesség terén. A kérdés ma már nem az, folytatódik-e az evolúció, hanem az, hogyan alakult át, és milyen jövőt rajzol ki számunkra, és a gazdaság miként alkalmazkodik ehhez.

Most ingyen elutazhatsz Ausztráliába vagy Új-Zélandra is: indul a pályázat, mindent fizetnek

Most ingyen elutazhatsz Ausztráliába vagy Új-Zélandra is: indul a pályázat, mindent fizetnek

Kőrösi Csoma Sándor program: azok jelentkezését várják, akik szívesen eltöltenének 9 hónapot Ausztrália, Új-Zéland, Dél-Afrika vagy Latin-Amerika valamelyik magyar közösségénél.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
UK military to help protect Belgium after drone incursions

Sir Richard Knighton, the UK military chief, says his Belgian counterpart asked for assistance this week in the form of UK personnel and equipment.

