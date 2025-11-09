Az első órában szinte nulla volt az érdeklődés a fontos budapesti választáson

A választásra azt követően került sor, hogy a tavaly nyáron, a helyi választási koalíció jelöltjeként megválasztott képviselő, Horváth Alexander július 14-én lemondott mandátumáról. A körzetben több mint 4200 választópolgár jogosult a szavazásra.

Az időközi választáson öt jelölt indul

Pálovics Emese Csilla (Fidesz-KDNP)

Czeglédy Ádám (MSZP)

Horváth Alexander (függetlenként indul újra)

Tóth Erzsébet (független)

Tóth-Ádám Éva (független)

Részvételi adatok

Reggel 7 óráig mindössze öt választópolgár adta le voksát, ami a bejegyzett választók 0,12 százalékát jelenti - írja a mandiner.hu.

Összehasonlításképpen, a 2024. június 9-én tartott általános önkormányzati választáson ugyanebben a választókerületben a részvételi arány ennél lényegesen magasabb volt: abban az időpontban 0,99 százalékos részvételt mértek.

A választás tétjéről és az ellenzéki széthúzásról az Infostarton részletesen is beszámoltunk.