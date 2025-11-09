ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 9. vasárnap Tivadar
Az első órában szinte nulla volt az érdeklődés a fontos budapesti választáson

Időközi egyéni képviselő-választást tartanak ma Budapest Főváros VIII. kerületének 8. számú egyéni választókerületében (EVK). A Józsefvárosi Önkormányzat tájékoztatása szerint a reggeli órákban a választói aktivitás rendkívül alacsony maradt: reggel 7 óráig a részvételi arány mindössze 0,12 százalékot tett ki.

A választásra azt követően került sor, hogy a tavaly nyáron, a helyi választási koalíció jelöltjeként megválasztott képviselő, Horváth Alexander július 14-én lemondott mandátumáról. A körzetben több mint 4200 választópolgár jogosult a szavazásra.

Az időközi választáson öt jelölt indul

  • Pálovics Emese Csilla (Fidesz-KDNP)
  • Czeglédy Ádám (MSZP)
  • Horváth Alexander (függetlenként indul újra)
  • Tóth Erzsébet (független)
  • Tóth-Ádám Éva (független)

Részvételi adatok

Reggel 7 óráig mindössze öt választópolgár adta le voksát, ami a bejegyzett választók 0,12 százalékát jelenti - írja a mandiner.hu.

Összehasonlításképpen, a 2024. június 9-én tartott általános önkormányzati választáson ugyanebben a választókerületben a részvételi arány ennél lényegesen magasabb volt: abban az időpontban 0,99 százalékos részvételt mértek.

A választás tétjéről és az ellenzéki széthúzásról az Infostarton részletesen is beszámoltunk.

