2025. november 7. péntek
Késes támadó miatt riasztották a TEK-et egy budapesti óvodába

Infostart

Az óvoda udvarára egy késsel felfegyverkezett férfi ment be, a rendőrök minden gyermeket és felnőttet kimenekítettek. A helyszínen a TEK műveleti egységei a férfit elfogták.

A Budapesti Rendőr-főkapitányságra 2025. november 7-én egy felfegyverkezett férfiről érkezett információ. A jelzést követően a BRFK értesítette a Terrorelhárítási Központ műveleti egységeit, és megkezdték a férfi felkutatását.

A rendőrök 12 óra 30 perc körül felismerték a bejelentésben szereplő férfit, aki bement egy XV. kerületi óvoda udvarára. A TEK egységei a BRFK rendőreivel közösen azonnal intézkedtek az intézményben lévő 58 gyermek és 13 felnőtt kimenekítéséről, akiket egy közeli templomba kísértek át.

Az óvodában tartózkodók közül senki nem sérült meg, a gyerekek egy percig sem voltak veszélyben

– olvasható a police.hu-n. A BRFK rendőrei a kimenekítéssel párhuzamosan lezárták a területet. A TEK tárgyalója felvette a kapcsolatot a férfival, folyamatosan tárgyalt vele, melynek hatására a férfi együttműködővé vált, megadta magát, és letette a nála lévő kést. A 41 éves férfit a műveleti egységek megbilincselték, majd átadták a rendőröknek. Elszámoltatása folyamatban van.

