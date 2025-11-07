ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Halálos tragédia történt, tűzoltók segítik a vonat utasait Budapesten, áll a közlekedés

Infostart

Halálra gázolt egy embert a vonat Budapesten, Rákosligetnél pénteken délelőtt.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság azt közölte, hogy elgázolt a vonat egy embert Budapest XVII. kerületében, a Liget sornál. A fővárosi tűzoltókat riasztották a balesethez.

A szerelvény a baleset miatt nem tud továbbmenni, ezért a tűzoltók segítenek a leszállni a vonatról az utazóknak.

A Mávinform oldalán azt közölték, hogy

az Egerből 9:08-kor a Keleti pályaudvarra elindult Agria InterRégió (IR 557) Rákosliget előtt elütött – egy feltehetőleg öngyilkossági szándékkal – vonat elé lépett embert.

A vonat utasait egy következő Keleti pályaudvarra tartó vonatra (IR 3015) szállítják át. A balesetben érintett vonat mögött várakozik a Gödöllőről 10:46-kor a Keleti pályaudvarra elindult S80-as vonat (3125) is, melynek utasai Rákoscsabától a következő Mátra InterRégióval (IR 3015) utazhatnak tovább a Keleti pályaudvar felé.

A MÁV szerint a baleseti helyszínelés miatt a Budapest–Hatvan–Miskolc vonalon 20-40 perccel hosszabb eljutási időre, rövidebb útvonalon közlekedő, illetve kimaradó járatokra is lehet számítani, mert Rákos és Pécel között csak az egyik vágányon közlekedhetnek a vonatok.

budapest

heim pál gyermekkórház

ételmérgezés

inforadio
ARÉNA
2025.11.07. péntek, 18:00
Holló Bence
a Magyar Biztosítók Szövetségének elnöke
