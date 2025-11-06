ARÉNA - PODCASTOK
Pensioners finances. An old lady counts Hungarian money, Pension in Hungary. close up
Nyitókép: Andrzej Rostek/Getty Images

Fontos infók derültek ki a tizenharmadik havi nyugdíjról

Infostart

A jövő februárban érkező 13. havi nyugdíj kétszeres kifizetést jelenti minden jogosult számára, ám változhat, ki hogyan jut majd hozzá.

A kormány döntése értelmében a juttatás minden olyan személyt megillet, aki 2025-ben már legalább egy napig nyugdíjas volt, és 2026 februárjában is nyugdíjas státuszban van – írja a liner.hu.

A döntés vonatkozik az öregségi nyugdíjasokra, a Nők40 program résztvevőire, a hozzátartozói nyugdíjban részesülőkre – így az özvegyi és árvaellátásra jogosultakra is –, valamint azokra, akik baleseti vagy más, nyugdíjszerű ellátásban részesülnek.

Azok, akik bankszámlára kapják a járandóságot, 2026. február 12-én számíthatnak a folyósításra, az érintettek pedig egy összegben kapják meg az adott havi és a 13. havi nyugdíjukat.

A postai kézbesítésben részesülők számára a folyamat a megszokott menetrend szerint zajlik, több napon át, február közepén. A kézbesítés pontos dátuma a területi listáktól függ, de legkésőbb február második felére minden jogosulthoz megérkezik a plusz támogatás.

A 13. havi nyugdíj összege megegyezik egy rendes havi nyugdíjéval, így aki például 200 ezer forintra jogosult, az februárban 400 ezer forintot fog kapni.

A kifizetésből kizárólag azok maradnak ki, akik 2026. január 1-je után lépnek nyugdíjba – ők először 2027 februárjában kapják meg a 13. havit. Szintén nem jogosultak azok, akik 2026 januárjában elhunynak, illetve akik olyan ellátást kapnak, ami nem minősül nyugdíjszerűnek, vagy kizárólag külföldi nyugdíjrendszerből részesülnek támogatásban.

Fontos részlet még, hogy ha valaki februárban hal meg, de még nem történt meg a kifizetés, az örökösök jogosultak lehetnek a juttatás átvételére. Ezt a Társadalombiztosítási Nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény rögzíti.

