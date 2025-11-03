Egyelőre nem ad Tomahawk-rakétákat Ukrajnának az amerikai elnök - a nap hírei

A közbeszerzési törvény módosítását kezdeményezi az építési és közlekedési miniszter, aki kizárná a közbeszerzésekből a rosszul dolgozó cégeket. Lázár János Facebook-oldalán azt írta, hogy a folyamatban lévő eljárásokat is felülvizsgálják. Vitézy Dávid volt közlekedési államtitkár viszont arra hívta fel a figyelmet, hogy eddig is szerepelt a vonatkozó törvényben az, hogy a nem teljesítő vállalkozásokat ki lehet zárni a közbeszerzésekből.

A KSH adatai szerint a háztartások jövedelme az elmúlt évtizedben folyamatosan nőtt, de ez nem érintette egyformán a társadalom minden rétegét. A fiatalok, gyermekes családok és alacsonyabb végzettségűek továbbra is az országos átlag alatt élnek, és sokan a váratlan kiadásokat sem tudják fedezni. A leggazdagabbak jövedelme gyorsabban emelkedik, mint a legszegényebbeké, ami tovább növeli a társadalmi különbségeket.

Mintegy 40 milliárd forintot fordít elavult képalkotó diagnosztikai eszközök cseréjére és új egészségügyi telephelyek létesítésére a kormány – jelentette be az egészségügyért felelős államtitkár Kalocsán. A fejlesztések részeként országosan 30 CT- és 11 MR-berendezést szereznek be.

Csaknem 9 ezer hektárnyi, 10 hektárt meghaladó földrészletet kínál megvételre a gazdáknak a második árverési ütemben az állam. A szántó, rét, legelő és vegyes művelési ágú területekre bárki tehet vételi ajánlatot. Az árveréseket november 3-a és 14-e között tartják.

Azonnali kivizsgálást rendelt el a Tisza Párt szimpatizánsainak nyilvánosságra került adatai ügyében a miniszterelnök. Orbán Viktor Facebook-videójában azt mondta, hogy összehívta a nemzetbiztonságért felelős kormánytagokat, és megállapították, hogy a 200 ezer magyar állampolgár adatainak kezelésében ukrán személyek is közreműködtek. Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke azt hangsúlyozta, hogy nem adatszivárgás, hanem adatlopás történt.

Hacker támadás miatt az országgyűlési képviselői jelöltállítási folyamat előválasztását a Tisza Világ applikáció helyett a Nemzet Hangja kampányban megismert oldalon szervezi a Tisza párt. Magyar Péter párelnök videójában közölte, várhatóan november 30-án mutatják be képviselőjelöltjeiket.

Csoportosan elkövetett, hivatalos személy elleni erőszakkal vádolták meg Iványi Gábort, és az őt védő politikusokat. A lelkészt és több politikust azzal vádolják, hogy erőszakkal akadályozták a NAV pénzügyőreit 2022 februárjában az Oltalom Karitatív Egyesület Dankó utcai székházában.

Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója lett a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ elnöke - jelentette be a kulturális és innovációs miniszter. Hankó Balázs azt mondta, a korábbi elnök, Demeter Szilárd elkészített egy stratégiát, amelynek végrehajtásában Zsigmond Gábor is részt vesz.

Csaknem 25 év után távozik az InfoRádió eddigi vezetője, Módos Márton. Az InfoRádió és az infostart.hu hírportál új főszerkesztője november 4-től Erdei Tamás eddigi főszerkesztő-helyettes lesz, a vezérigazgatói teendőket Kokas Zsuzsanna operatív vezető veszi át.

Legfeljebb 150 milliárd eurós keretből támogatja a tagállamok újra fegyverkezését és a hadiipari kapacitások megerősítését a SAFE nevű program – írja a Portfolió. A közös védelmi hiteleszköz hátterében az amerikai biztonsági garanciák megingása és a NATO 2028-ra előírt 5 százalékos védelmi kiadási küszöbének elérése áll.

Egyelőre nem ad Tomahawk-rakétákat Ukrajnának az amerikai elnök. Donald Trump hangsúlyozta: nem szeretné, ha a fegyverszállítás eszkalálódna, bár hozzátette, hogy a döntése később változhat.

Az ukrán erők csapást mértek az Oroszország területén lévő szaratovi olajfinomítóra, ahol tűz ütött ki. A szaratovi olajfinomító Oroszország egyik legrégebbi olajfeldolgozó üzeme.

Az első 9 hónapban 14,2 százalékkal 352 és fél milliárd rubelre csökkent a Lukoil adózott eredménye, miközben bevétele 8,1 százalékkal esett. Az orosz olajcég adózás előtti nyeresége is mérséklődött 16 százalékkal, 380,4 milliárd rubelre. A visszaesés hátterében részben az amerikai és brit szankciók állnak.

Katonai beavatkozásra készül Nigériában a helyi keresztények védelmében az Egyesült Államok – jelentette ki újságírók előtt az amerikai elnök. Donald Trump elnök tegnap jelezte: akkor lépnek, ha a muszlim többségű afrikai ország kormánya nem tesz lépéseket a keresztények elleni erőszak megfékezésére.

Robbantások nélküli atomfegyver-tesztelést tervez az Egyesült Államok. Az energiaügyi miniszter szerint a tervezett ellenőrzések úgynevezett nem-kritikus robbanások, amelyeknél a fegyver egyéb részeit vizsgálják, nem pedig magát a nukleáris láncreakciót.

Izraelben letartóztatták a pénteken lemondott katonai főügyészt egy palesztin fogoly bántalmazásáról készült videó kiszivárogtatásának ügyében. A főügyészt nyomozás akadályozásával, csalással, hivatali visszaéléssel és bizonyíték eltüntetésével gyanúsítják.

Aláírták a koalíciós megállapodást Csehországban. Az új cseh kormány tagja a választáson győztes Elégedetlen Polgárok Akciója, a Szabadság és Közvetlen Demokrácia mozgalom, illetve az Autósok pártja lesz.

Szerbiában egy év után hivatalosan is megkezdődött a tanév az egyetemeken, miután a tiltakozó hallgatók megegyeztek a karok vezetésével. Ugyanakkor a hallgatók egy része továbbra is tiltakozik, és előrehozott parlamenti választást követel.