2025. november 2. vasárnap Achilles
Police car lights in night time, crime scene, night patrolling the city. Abstract blurry image.
Vétlen autósba rohant egy üldözésben résztvevő rendőrautó Budapesten

Az üldözést a főváros több pontján is látták szemtanúk, de állítólag a vétkes fél meglógott.

Baleset történt november másodikán, hajnali fél egy környékén Budapesten, a XIII. kerületben – írja a toltalcar.hu a Balesetinfóra hivatkozva. Szemtanúk szerint a rendőrség járőrei egy Volvót üldöztek, mielőtt egy szabályosan közlekedő személyautónak ütköztek. A jelenlegi információk szerint az üldözött fél meglépett a helyszínről, a rendőrök pedig a baleset helyszínén maradtak.

Szemtanúk azt mondták, hogy már a Pacsirtamező utcánál és a Flórián térnél is hallották, látták az üldözést éjfél körül, így valószínűleg Budáról az Árpád hídon keresztül jutott át a menekülő autós a pesti oldalra. A baleset akkor történt, amikor a volvós bevágott egy szabályosan közlekedő Opel Zafira elé, amitől annak a sofőrje megijedt és elrántotta a kormányt. Pechjére pont a Volvót üldöző Skoda rendőrautó előtt kötött ki, ami így nagy sebességgel belerohant.

Szemtanúk szerint a Zafira vezetőjét a jobb első ablakon keresztül menekítették ki, míg a rendőrautó első ajtajai rendesen nyíltak, őket nem kellett kivágni az autóból. A vétlen sofőr súlyosan megsérült, őt kórházba szállították, az üldöző rendőrök állapotáról azonban egyelőre nincs hivatalos információ.

