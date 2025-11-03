ARÉNA - PODCASTOK
bilincs elfogás őrizetbe vétel letartóztatás bűnöző gyanúsított / Handcuffed criminal lying face-down in car park
Nyitókép: Jub Rubjob/Getty Images

Drogmámorban menekült a budapesti rendőrök elől

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Elfogtak a rendőrök egy férfit, aki vezetői engedély nélkül, kábítószer hatása alatt menekült előlük – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a police.hu oldalon.

A férfi vasárnap éjszaka nem állt meg a rendőri jelzésre, hanem a közlekedési szabályokat semmibe véve, a többi közlekedőt veszélyeztetve elszáguldott.

A rendőrök üldözőbe vették az autóst, ám a Róbert Károly körúton nekiütköztek egy járműnek, amely a külső sávban állt. A balesetben a civil jármű vezetője súlyos, a két rendőr könnyebben sérülést szenvedett. A baleset körülményeit a Fővárosi Nyomozó Ügyészség vizsgálja – ismertették.

Hozzátették, hogy az üldözött autós a helyszínről segítségnyújtás nélkül elmenekült, ám a Dabasi Rendőrkapitányság segítségével sikerült azonosítani, így a budapesti rendőrök még aznap elfogták. A 22 éves férfiről kiderült, hogy jogosítványát már korábban bevonták, felfüggesztett szabadságvesztés hatálya alatt áll, a kábítószer-gyorsteszt pedig amfetamin fogyasztását mutatta ki.

K. Richárdot a Budapesti Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Főosztályán súlyos testi sértést okozó közúti veszélyeztetés, segítségnyújtás elmulasztása és kábítószer birtoklása miatt gyanúsítottként hallgatták ki, őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását – olvasható a közleményben.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
