Elő a napszemüveget, élvezzük még egy napig a kellemes őszi időt!

Az északi, északnyugati tájakon csak lassan vékonyodik, zsugorodik a rétegfelhőzet, az északi határvidéken maradhatnak erősen felhős, borult körzetek is. Másutt általában fátyolfelhős, napos időre számíthatunk az esetleges pára és köd feloszlása után. Csapadék nem lesz, azonban késő estétől frontális felhőzet és csapadékzóna érkezik nyugat felől. A déli szél többfelé megélénkül, néhol megerősödhet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 18 és 23 fok között várható, de tartósabban felhős tájakon ennél több fokkal hűvösebb maradhat az idő.