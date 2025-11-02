ARÉNA - PODCASTOK
An Autumn beach forest with golden leaves.
Nyitókép: Getty Images / Nick Brundle Photography

Elő a napszemüveget, élvezzük még egy napig a kellemes őszi időt!

Infostart

Vasárnap is marad a novemberben szokatlanul enyhe idő. Napsütés, száraz, bár kissé szeles idő várható.

Az északi, északnyugati tájakon csak lassan vékonyodik, zsugorodik a rétegfelhőzet, az északi határvidéken maradhatnak erősen felhős, borult körzetek is. Másutt általában fátyolfelhős, napos időre számíthatunk az esetleges pára és köd feloszlása után. Csapadék nem lesz, azonban késő estétől frontális felhőzet és csapadékzóna érkezik nyugat felől. A déli szél többfelé megélénkül, néhol megerősödhet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 18 és 23 fok között várható, de tartósabban felhős tájakon ennél több fokkal hűvösebb maradhat az idő.

Kína: az e-buszok királya

Kína: az e-buszok királya

Egyre népszerűbbek az elektromos buszok az európai tömegközlekedésben, de a helyi ipar sokszor nem tudja kielégíteni az igényeket. A kínai e-buszok így egyre többször teret nyernek.
Miért félünk a haláltól, és miért nem beszélünk róla? Hegedűs Katalin, Inforádió, Aréna
Közelebb került-e most Kína Amerikához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Orosz-ukrán háború: Mégsem a drónoké a jövő? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
 
Bezzegország voltak, most az uniós források elvesztésével sírba hajszolhatja magát Románia

Bezzegország voltak, most az uniós források elvesztésével sírba hajszolhatja magát Románia

Öt éve nem tud kimászni Románia az ország ellen indított uniós költségvetési eljárás alól, ami az új vezetés ellenére is döcög. Ugyan a haladékukat megduplázta Ursula von der Leyen bizottsága, gyors reformokra lesz szükség, ha az összes elérhető forrást le akarja hívni az EU-párti Nicușor Dan vezetése alá került ország. Az elvárt reformok sok esetben a jóléti kedvezmények visszavágásával társulnak, de hosszú távon az ország stabilizálását és a jólét általános növelését hozhatják.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. november 2.)

Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. november 2.)

A Pénzcentrum 2025. november 2.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Nine people with life-threatening injuries after stabbings on Doncaster-London train

Nine people with life-threatening injuries after stabbings on Doncaster-London train

Two people have been arrested and police - after declaring it a major incident - say counter-terrorism officers are supporting the investigation.

