Új rendelkezést hozott Zugló önkormányzata azért, hogy a forgalmasabb kerületrészekben élők könnyebben találjanak este parkolóhelyet a lakóhelyük közelében: elindítja a kizárólagos lakossági parkolás rendszerét a kerületben.

A kijelölt parkolóhelyek minden nap (hétvégén is) este hat óra és reggel hét óra között kizárólag XIV. kerületi lakosok számára használhatók érvényes „B” övezeti lakossági engedéllyel. Rajtuk kívül csak a közösségi autóbérleti engedéllyel rendelkező járművek parkolhatnak itt. Az önkormányzat felhívja a figyelmet, hogy „C” övezeti, övezeten kívüli vagy napi 2 órás engedéllyel ezeken a helyeken nem lehet várakozni. Nappal a díjfizetés vagy engedély általános szabályai szerint.

A szabály november 1-jével lépett életbe.

A Thököly út – Francia út – Kerepesi út – Dózsa György út által határolt területen érintett helyszínein közlekedési táblákkal jelzik a kizárólagos lakossági parkolókat („Várakozni tilos 18:00 és 7:00 között, kivéve lakossági parkolási engedéllyel” kiegészítéssel), illetve sárga felfestés is mutatja majd, mely szakaszokra vonatkozik a korlátozás.

Forrás: zuglo.hu

A változás az érintett területen a parkolóhelyek 28 százalékát érinti, a fennmaradó területen továbbra is bárki által, az eddigi szabályok szerint lehet megállni.