ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.02
usd:
336.33
bux:
107319.91
2025. november 1. szombat Marianna
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Facebook/Zugló

Újabb helyeken korlátozták a parkolást Budapesten – térkép

Infostart

Kizárólagos lakossági parkolóhelyek kialakításával segítik a helyi lakosokat.

Új rendelkezést hozott Zugló önkormányzata azért, hogy a forgalmasabb kerületrészekben élők könnyebben találjanak este parkolóhelyet a lakóhelyük közelében: elindítja a kizárólagos lakossági parkolás rendszerét a kerületben.

A kijelölt parkolóhelyek minden nap (hétvégén is) este hat óra és reggel hét óra között kizárólag XIV. kerületi lakosok számára használhatók érvényes „B” övezeti lakossági engedéllyel. Rajtuk kívül csak a közösségi autóbérleti engedéllyel rendelkező járművek parkolhatnak itt. Az önkormányzat felhívja a figyelmet, hogy „C” övezeti, övezeten kívüli vagy napi 2 órás engedéllyel ezeken a helyeken nem lehet várakozni. Nappal a díjfizetés vagy engedély általános szabályai szerint.

A szabály november 1-jével lépett életbe.

A Thököly út – Francia út – Kerepesi út – Dózsa György út által határolt területen érintett helyszínein közlekedési táblákkal jelzik a kizárólagos lakossági parkolókat („Várakozni tilos 18:00 és 7:00 között, kivéve lakossági parkolási engedéllyel” kiegészítéssel), illetve sárga felfestés is mutatja majd, mely szakaszokra vonatkozik a korlátozás.

Forrás: zuglo.hu
Forrás: zuglo.hu

A változás az érintett területen a parkolóhelyek 28 százalékát érinti, a fennmaradó területen továbbra is bárki által, az eddigi szabályok szerint lehet megállni.

Kezdőlap    Belföld    Újabb helyeken korlátozták a parkolást Budapesten – térkép

parkolás

zugló

kizárólagos lakossági várakozóhely

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Miért félünk a haláltól, és miért nem beszélünk róla? Hegedűs Katalin, Inforádió, Aréna
Közelebb került-e most Kína Amerikához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Orosz-ukrán háború: Mégsem a drónoké a jövő? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.03. hétfő, 18:00
Deák András
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet tudományos főmunkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Magyarország szenved, régiós sereghajtó lett az egykori sikerágazat

Magyarország szenved, régiós sereghajtó lett az egykori sikerágazat

A globális autóipar körüli bizonytalanságok, valamint az idei amerikai vámemelési hullám ellenére meglepően jól teljesítenek a közép-európai országok exportőrei. A térség jelentős ellenállóképességet mutatott a külső sokkokkal szemben, különösen az autóipari kivitel terén. A BNP Paribas tanulmánya arra jut, hogy a cseh és szlovák autógyártók kiemelkedően erősek, Magyarország azonban jóval gyengébb külső kereslettel szembesült, ami fékezi a teljesítményt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Így zsigereli ki a legelesettebb magyarokat a szegények adója: semmit sem tehetnek, mindenképp megfizettetik

Így zsigereli ki a legelesettebb magyarokat a szegények adója: semmit sem tehetnek, mindenképp megfizettetik

Az infláció gyakorlatilag regresszív adóként működik: a legnagyobb terhet azok viselik, akiknek a legkevesebb mozgásterük van.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Andrew's move out of Royal Lodge may not happen until new year

Andrew's move out of Royal Lodge may not happen until new year

There are also no plans to formally remove Andrew from the line of succession, the government says.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 1. 06:16
Cápaként lestek a rendőrök a gödi éjszakában a vasúti piros lámpán áthajtó autósra
2025. november 1. 05:44
Ismét itt vannak a mínuszok
×
×
×
×