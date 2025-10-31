Nagy változás a kelenföldi vasúti vonalakon

A Budapest-Kelenföldet érintő vonalakon felsővezeték karbantartás miatt október 30. és december 13. között éjszakénként 23 óra és 3:30 között (november első hétvégéjét kivéve) módosított menetrend szerint közlekedő elővárosi járatokra kell számítani, egyes késő esti, hajnali járatok helyett pedig pótlóbuszok közlekednek rövidebb szakaszokon – közölte a Mávinform.

A változások érintik a győri, a székesfehérvári–balatoni és a dunaújvárosi/pusztaszabolcsi vonalakat is.

Például a késő esti, kora hajnali S10-es vonatok csak Kelenföldig közlekednek és onnan is indulnak.

Ezek helyett Kelenföld, Etele tér és a Déli pályaudvar között MÁVBUSZ-ok közlekednek a rövidebb útvonalon közlekedő S10-es vonatokhoz csatlakozva, amelyek ezért jellemzően 9 perccel korábban indulnak a Déli pályaudvar elől, a Krisztina körútról.

De a változás érinti a balatoni Intercityt és a Münchenből érkező éjszakai Railjetet is – az összes részlet elrhető a MÁV oldalán a fenti linken

Mindenképp érdemes az utazást megtervezni a MÁV+ applikációban vagy az online utazástervezőkben (EMMA, jegy.mav.hu), amelyek a vágányzárak idején is naprakész információkkal adják meg a vonatok, buszok és pótlóbuszok menetrendjét, valamint a szükséges átszállásokat is.