2025. október 30. csütörtök
A 27. Sziget fesztiválra tartó fiatalok érkeznek a K-hídon az óbudai Hajógyári-szigetre 2019. augusztus 6-án. Az idei fesztivált augusztus 7. és 13. között rendezik meg.
Nyitókép: MTI/Mónus Márton

Még nincs vége: rendkívüli ülés jöhet a Sziget Fesztivál miatt

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Gerendai Károly szerdán részt vett a Fővárosi Közgyűlés ülésén, de még a felszólalása is kevés volt ahhoz, hogy megszülessen a Sziget Fesztivál megmentéséhez szükséges kompromisszum. A vállalkozó azóta találkozott Magyar Péterrel, a Tisza elnöke pedig azt közölte: megegyeztek. A Demokratikus Koalíció rendkívüli ülést kezdeményezett a Fővárosi Közgyűlésben, Karácsony Gergely közölte:örül, hogy „mindenkinek megjött az esze”.

Mint arról az Infostart is beszámolt, a Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésén nem sikerült megegyeznie a városvezetésnek és a frakcióknak. A képviselők többsége nem támogatta a Sziget Fesztivál jelenlegi tulajdonosaival kötött területhasználati szerződés felbontását, enélkül jövőre nem lesz Sziget Fesztivál.

A Karácsony Gergely főpolgármester jegyezte előterjesztést a testület 13 igen szavazat és 19 tartózkodás mellett nem fogadta el. A voksoláskor a Fidesz–KDNP és a Tisza Párt képviselői tartózkodtak, Barna Judit (Tisza Párt) nem szavazott. Így hiába támogatja a Demokratikus Koalíció, a Podmaniczky Mozgalom, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt és a Párbeszéd a döntést.

A Tisza Párt az ülésnapon előállt egy újabb módosító javaslattal, viszont ezt Karácsony Gergely már nem vette napirendre. Az ülés után Karácsony Gergely főpolgármester már egy posztban már „temette” a jövő évi Sziget Fesztivált. A főpolgármester és a képviselők azóta egymást okolják a kialakult helyzetért – jegyzi meg az Index.

Az ülésen részt vett Gerendai Károly is, a fesztivál alapítója, aki vállalkozott arra, hogy megmentse a Szigetet. A vállalkozó fel is szólalt, hangsúlyozva, a késés miatt minden nap számít, de ha nincs egyetértés, akkor nem próbálkozik tovább.

DK: a Fidesz és a Tisza együtt végezték ki a Szigetet

Csütörtökön a Demokratikus Koalíció (DK) kezdeményezte, hogy a Sziget Fesztivál megmentésének érdekében hívják össze a Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülését – jelentette be az ellenzéki párt elnöke.

Dobrev Klára úgy fogalmazott, hogy szerdán a jobboldali pártok „szégyenletes döntést hoztak” a közgyűlésben, mert a Fidesz és a Tisza Párt frakciói „közösen szavazták le a Sziget Fesztivál megmentését”.

A Fidesz és a Tisza Párt együtt „végezte ki” a Sziget Fesztivált, Magyarország rendszerváltozás utáni történelmének egyik legfontosabb és legizgalmasabb kulturális világsikerét – jelentette ki Dobrev Klára. Hozzátette, a Fidesz döntését érti, de a Tisza Párté előtt értetlenül áll. Feltette a kérdést, hogy a Tisza Pártnak miért kell mindenre „csípőből” nemet mondania, amit a baloldal és a főpolgármester tervez?

Magyar Péter és Gerendai Károly megegyeztek

Csütörtökön a délelőtti órákban Magyar Péter azt írta a közösségi oldalán:„Gerendai Károllyal abban maradtunk, hogy jövőre találkozunk a Sziget Fesztiválon.”

A pártelnök szerint megegyeztek, hogy az eredetileg javasolt 2035-ös visszafizetési határidő helyett a fesztivál az alábbi bontásban fizeti vissza a fővárostól kapott díjkedvezményt:

  • 2028-ban 33 százalék, 2029-ben 33 százalék, 2030-ban a fennmaradó részt

– részletezte a Tisza elnöke, azt is hozzátéve, hogy minden magyar fiatal megkapja a diákkedvezményt, aki kiváltja a BudapestGO-t – áll többek között a bejegyzésben.

Vitézy Dávid közölte: ő és a Podmaniczky-mozgalom támogatja a megegyezést.

Karácsony Gergely: örülük, hogy mindenkinek megjött az esze

A főpolgármester nem sokkal később kiposztolt egy megjegyzét a Facebookra, amelyben csak annyit közölt: „Örülök, hogy mindenkinek megjött az esze. Jobb később, mint soha”.

Egyelőre nem tudni, formailag mi lesz a következő lépés, de úgy tűnik, hogy a szerdai kudarc után még van remény az utolsó pillanatban a megegyezésre a Sziget Fesztiválról.

24 ÓRA
2025. október 30. 13:32
Árrésstop a sertésmájkrémtől a bébiételig: itt a lista az újdonságokról
2025. október 30. 12:44
Porrobbanás volt egy vásárosnaményi csarnokban
