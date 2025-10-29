Az időjárás most mindent előránt a tárból, sokan nehezen fogják viselni

A hajnali fagytól a szinte nyárias melegig és viharos szélig lesz itt minden szerdán az előrejelzések szerint. A változékony időjárás megviseli a frontérzékenyeket.

Hajnalban van, ahol fagy – aztán délután sokfelé 20 fok fölé megy a hőmérséklet és napsütés is lesz. Szerdán általában napos, száraz idő várható, estétől nyugat felől fátyolfelhők érkeznek, illetve északkeleten képződik felhőzet.

Éjszaka északkeleten, napközben a délnyugati szelet már nagy területen kísérhetik élénk, erős lökések.

Szerda estétől nyugaton tovább erősödik, sőt viharossá is fokozódik a délnyugati szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és +9 fok között alakul, a fagypont körüli értékek a szélvédett, derült nyugati, délnyugati tájakon valószínűek. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 16 és 21 fok között várható. Ezután csütörtökön egy hidegfront érinti hazánkat.