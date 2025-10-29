ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 29. szerda
Az időjárás most mindent előránt a tárból, sokan nehezen fogják viselni

Infostart

Háromféle évszak lesz szerdán, annyira változékony lesz az idő – aztán csütörtökön fokozódik a helyzet...

A hajnali fagytól a szinte nyárias melegig és viharos szélig lesz itt minden szerdán az előrejelzések szerint. A változékony időjárás megviseli a frontérzékenyeket.

Hajnalban van, ahol fagy – aztán délután sokfelé 20 fok fölé megy a hőmérséklet és napsütés is lesz. Szerdán általában napos, száraz idő várható, estétől nyugat felől fátyolfelhők érkeznek, illetve északkeleten képződik felhőzet.

Éjszaka északkeleten, napközben a délnyugati szelet már nagy területen kísérhetik élénk, erős lökések.

Szerda estétől nyugaton tovább erősödik, sőt viharossá is fokozódik a délnyugati szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és +9 fok között alakul, a fagypont körüli értékek a szélvédett, derült nyugati, délnyugati tájakon valószínűek. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 16 és 21 fok között várható. Ezután csütörtökön egy hidegfront érinti hazánkat.

Nyitott kérdések az EU-csúcs után: Magyarország és Szlovákia után már Belgium is vétóz

Nyitott kérdések az EU-csúcs után: Magyarország és Szlovákia után már Belgium is vétóz

Az EU-tagállamok vezetői közül többen is azt szeretnék, hogy a befagyasztott orosz vagyonokat Ukrajna kapja meg, Belgium viszont ezt ellenzi, mert az indoklás szerint komoly jogi következményei is lehetnek annak, ha mindezt nemzetközi szinten elkobzásnak minősítik. Pesztericz-Kalas Vivien, az NKE Eötvös József Kutatóközpont Európa Stratégia Kutatóintézet főreferense az InfoRádióban arról is beszélt, milyen javaslatok kerültek az asztalra az uniós csatlakozási folyamat lehetséges megváltoztatása érdekében, kiemelten Ukrajna helyzete miatt.
 

Orbán Balázs: a fősodorbeli pártok is von der Leyen ellen fordulhatnak

Forráslehívás: Navracsics Tibor jó esélyt lát az első helyre

Szakértő a kenyai légikatasztrófáról: a Cessna megbízható gép, csak az adathordozóról derülhet ki, mi történt

Szakértő a kenyai légikatasztrófáról: a Cessna megbízható gép, csak az adathordozóról derülhet ki, mi történt

Kell valamilyen adatrögzítőnek lennie a fedélzeten, így a vizsgálatnak van esélye, hogy kiderítse a baleset okát – mondta el Varga G. Gábor szakértő a kenyai légikatasztrófáról. Nyolc magyar turista halt meg egy kisgép balesetében.
 

Fél órán át keresték a magyarokkal lezuhant kenyai gépet – drámai részletek a tragédiáról

Két magyar kiskorú is van a kenyai légibaleset áldozatai között

Nyolc magyar áldozata van a kenyai repülőszerencsétlenségnek – videó

Tragédiák sorát követte a magyarokkal repülő kenyai kisgép lezuhanása

Orbán Viktor is reagált a kenyai repülőszerencsétlenségre

2025.10.29. szerda, 18:00
Újabb demonstrációra készülnek a taxisok Budapesten

Újabb demonstrációra készülnek a taxisok Budapesten

A Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésével párhuzamosan egész napos demonstrációt tartanak a taxisok a budapesti Városházánál. A szervezés már kedden elindult, és a tiltakozás akár több napig is eltarthat - írja a Magyar Hang.

Lesz 14. havi nyugdíj 2026-ban, kinek jár 14 havi nyugdíj Magyarországon? - Ennyit tudunk eddig

Lesz 14. havi nyugdíj 2026-ban, kinek jár 14 havi nyugdíj Magyarországon? - Ennyit tudunk eddig

Rengeteg részletkérdés még nem tisztázott, minthogy kinek jár a 14. havi nyugdíj, mekkora lesz a 14. havi nyugdíj összege, hogy már 2026-tól bevezetik-e azt.

Hurricane Melissa strengthens as it barrels towards Cuba after Jamaica hit with flooding

Hurricane Melissa strengthens as it barrels towards Cuba after Jamaica hit with flooding

The storm has been upgraded to an 'extremely dangerous' category 4 as Cuba braces for impact.

2025. október 28. 22:12
Már jövőre jöhet egy rész a 14. havi nyugdíjból – a nap hírei
2025. október 28. 21:24
Meg akarta ölni a nagynénjét, mert rengeteg pénzt lopott el tőle
