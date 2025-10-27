ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 27. hétfő
Nyitókép: Pixabay.com

Vasúti és autópálya-kapcsolatot kap a Liszt Ferenc repülőtér - a nap hírei

Infostart

Vasúti és autópálya-kapcsolatot kap a budapesti repülőtér. Rávenné az Oroszország elleni amerikai szankciók visszavonására az amerikai elnököt a magyar miniszterelnök. Csehországban kormányalakítási tárgyalásokkal bízta meg Andrej Babist az államfő.

Vasúti és autópálya-kapcsolatot kap a repülőtér, valamint új terminál is épül, összesen 2,5 milliárd eurós beruházással – jelentette be a nemzetgazdasági és a közlekedési miniszter. Nagy Márton elmondta, hogy 27 kilométer vasút épül Kőbányától Monorig várhatóan 2035-re, a pálya beköti a repteret az országos vasúti hálózatba. Lázár János közlekedési miniszer pedig arról számolt be, hogy már jövőre megkezdődhet egy 12 kilométeres autópálya építése a reptérre.

Indul az új otthontámogatási program a közszolgálatban dolgozóknak. Évi egymillió forintos támogatás jár az orvosoknak, ápolóknak, a rendőröknek, a tanároknak, a katonáknak, és minden közszolgálati dolgozónak a már meglévő lakáshitel törlesztésére vagy egy új lakáshitel önerejének a kifizetésére.

Ismét sürgeti az árrésstop kivezetését az Országos Kereskedelmi Szövetség. A szervezet közleményében hangsúlyozza: az élelemiszerárak március óta 5 százalék alatti ütemben nőnek, szeptemberben pedig az éttermi árakkal kiegészített infláció is 4,7 százalékra mérséklődött.

Az idén rekordszámú pedagógus jelentkezett a Köbüki ösztöndíjprogramra. A felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért is felelős államtitkár bejelentette: 3.857 pályázat érkezett, ami kétszer annyi, mint tavaly.

A gyermekvédelem rendszerszintű hiányosságairól beszéltek, és a kormány felelősségét hangsúlyozták a gyermekvédelmi vitanap kezdeményezői az Országgyűlésben. A Fidesz vezérszónokai szerint a Szőlő utcai botrány álhír, és az ellenzék célja rágalmaik ismételgetése.

Rávenné az Oroszország elleni amerikai szankciók visszavonására az amerikai elnököt a magyar miniszterelnök. Orbán Viktor Rómában a La Repubblica újságírójának azt mondta: hamarosan Washingtonba utazik, hogy erről is tárgyaljon Donald Trumppal. A magyar kormányfőt XIV. Leó pápa ma magán-audiencián fogadta a Vatikánban. Orbán Viktor Facebook-oldalán közzétette: arra kérte a katolikus egyházfőt, hogy támogassa Magyarország háborúellenes erőfeszítéseit.

Egyelőre semmilyen kiesést nem jelentenek Magyarország energiaellátásában az Oroszországgal szembeni friss amerikai szankciók, de a kormány vizsgálja a helyzetet – közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter hangsúlyozta: az orosz energetikai szektort érintő amerikai büntetőintézkedések még nem léptek hatályba.

Az Egyesült Államok szerint India teljes mértékben leállította a kőolajvásárlást Oroszországból. Az amerikai pénzügyminiszter a CBS televíziónak adott interjúban arról beszélt, hogy az orosz kőolajat feldolgozó kínai finomítók is leálltak már.

Helytelennek tartja az amerikai elnök, hogy Vlagyimir Putyin az orosz atommeghajtású, manőverező robotrepülőgép sikeres tesztjéről tett bejelentést. Donald Trump szerint az orosz elnöknek az ukrajnai háború lezárásáról kellene értekeznie.

Litvánia bejelentette, hogy le fogja lőni a légterét megsértő csempészléggömböket. A múlt héten négyszer állították le a vilniusi repülőtér forgalmát, miután léggömbök léptek be az ország légterébe Fehéroroszországból.

Magyarország továbbra is fenntartja a saját hatáskörben az ukrán agrártermékekre bevezetett importtilalmat - mondta az agrárminiszter. Nagy István az uniós tagállamok minisztereiből álló Mezőgazdasági és Halászati Tanács ülése előtt közölte, a halászati kvótatárgyalások mellett a 2027 utáni Közös Agrárpolitika környezeti feltételei, az agrárpiaci helyzet is napirenden lesz.

Csehországban kormányalakítási tárgyalásokkal bízta meg Andrej Babist az államfő. A választásokon győztes Elégedetlen Polgárok Akciója mozgalom elnöke az új kormány megalakításáról a Szabadság és Közvetlen Demokrácia, valamint az Autósok párttal tárgyal.

Magyarország felszólítja Brüsszelt, hogy vessen véget az Izrael-ellenes politikájának, és vegye le a napirendjéről az Izrael-ellenes javaslatokat – közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter példaként a társulási megállapodás felfüggesztését, a kereskedelmi korlátozásokat említette, illetve az ország kizárását a Horizont programból.

Megállapodott az Egyesült Államok és Kína a kétoldalú kereskedelmet szabályozó egyezség kereteiben. Ezzel lekerülhet a napirendről az újabb amerikai büntetővám - közölte az amerikai pénzügyminiszter.

Argentínában az elnök pártja, várakozáson felüli, 40,8 százalékos szavazati aránnyal nyerte a vasárnapi időközi választásokat az alsóházban. A peronista ellenzék 24,5 százalékot kapott.

Újabb letartóztatási parancsot adott ki egy török bíróság Isztambul bebörtönzött polgármestere, Ekrem Imamoglu ellen, politikai kémkedés gyanújával. Recep Tayyip Erdogan elnök legfőbb kihívóját március óta korrupciós vádak miatt tartják börtönben.

Montenegró ideiglenesen megszünteti a török állampolgárok vízummentességét. A miniszterelnök azután jelentette be az intézkedést, hogy a hét végén 45 török állampolgárt állítottak elő az országban erőszakos cselekmények miatt.

Meghalt Szabó Endre, a Szakszervezetek Együttműködési Fórumának alapítója és volt elnöke, több szakszervezet és társadalmi szervezet kezdeményezője és választott tisztségviselője - közölte a SZEF. Szabó Endre 94 éves volt.

Vasúti és autópálya-kapcsolatot kap a Liszt Ferenc repülőtér - a nap hírei

orbán viktor

donald trump

liszt ferenc nemzetközi repülőtér

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
